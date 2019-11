Messi se hizo cargo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

A falta de un buen funcionamiento colectivo, Barcelona dispone de un as de espadas que semana a semana lo saca de problemas: ayer no fue la excepción y gracias a una brillante jornada de Lionel Messi el cuadro catalán venció 3-1 al Dortmund y selló su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones.



En su partido oficial número 700 con la camiseta del Barcelona el rosarino influyó en los tres goles, en el primero y en el tercero con sendos pases al uruguayo Luis Suárez y al francés Antoine Griezmann y en el segundo cuando definió con un zurdazo de su sello, cruzado y rasante.



De esta manera Barcelona aseguró el primer puesto en el grupo F que amén de Borussia Dortmund también integran Inter y Slavia Praga.



Ya eliminados los checos, el segundo cupo será dirimido por el Dortmund e Inter, que de la mano de un notable Lautaro Martínez sacó adelante su compromiso en Praga.



Dos goles y una asistencia del joven delantero bahiense permitieron que Inter diera cuenta de Slavia y mantenga intactas las chances que en la última fecha deberá consolidar ante Barcelona en el Giuseppe Meazza.



Amén de Messi y Lautaro, tal como lo designa su dorsal, esta fecha de la Champions League ofreció otros destacados rendimientos de futbolistas argentinos.



El martes, por caso, el cordobés Paulo Dybala había señalado gran gol de tiro libre que representó el triunfo de Juventus a expensas de Atlético de Madrid y Alejandro "Papu" Gómez convirtió uno de los dos goles de Atalanta versus Dinamo Zagreb.



Y ayer cumplieron meritorias actuaciones Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en Ajax, Ezequiel Garay en Valencia y Franco Cervi en Benfica.



Ajax quedó a un paso de la clasificación con su triunfo de 2-0 en el estadio del Lille, mientras que Valencia empató 2-2 con Chelsea y con idéntico score Benfica igualó con Leipzig.



Valencia mantiene buenas posibilidades de pasar de ronda y en cambio Benfica ya ha quedado eliminado y se enfoca en la Primeira Liga que domina por delante de Porto.



De momento ocho son los clasificados a los octavos de final de la Liga de Campeones: París Saint -Germain y Real Madrid en el grupo A; Bayern Münich y Tottenham Hotspur en el B; Manchester City en el C; Juventus en el D; Leipzig en el G y Barcelona en el F.



En el Bayern Munich volvió a brillar Robert Levandowski: con sus cuatro goles a Estrella Roja suma 31 goles en tres meses, 27 con la camiseta del club bávaro y cuatro con la de la selección de Polonia.



El Atlético Madrid que dirige Diego "Cholo" Simeone aún no está clasificado, pero lleva un punto a Bayer Leverkusen y dispone del apreciable handicap de cerrar con el débil Lokomotiv Moscú en el Wanda Metropolitano.



La sexta y última fecha de la fase de grupos se desarrollará en la segunda semana de diciembre con el siguiente programa de partidos:



Martes 10: Salzburg-Liverpool; Napoli-Genk; Chelsea-Lille: Borussia Dortmund-Slavia Praga; Inter-Barcelona; Lyon-Leipzig; Benfica-Zenit y Ajax-Valencia.



Miércoles 11: Shaktar-Atalanta; Dinamo Zagreb-Manchester City; Brujas-Real Madrid; Atlético de Madrid-Lokomotiv; Leverkusen-Juventus; PSG-Galatasaray; Olympiacos-Estrella Roja y Bayern Münich-Tottenham.