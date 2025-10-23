Publicidad
Meta eliminó casi ocho millones de cuentas de Facebook e Instagram usadas en estafas digitales en 2025

La compañía desarticuló redes de fraude con suplantación de identidad, criptomonedas falsas y atención al cliente fraudulenta, implementando nuevas medidas de seguridad en sus plataformas.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Meta dio de baja más de 21.000 páginas falsas que se hacían pasar por bancos, aerolíneas y empresas reconocidas. Foto: Gentileza

Meta informó que desde principios de 2025 ha detectado y eliminado cerca de ocho millones de cuentas en Facebook e Instagram que se utilizaban para cometer fraudes digitales. Estas cuentas estaban involucradas en actividades ilícitas como suplantación de identidad, esquemas piramidales, fraudes con criptomonedas y servicios falsos de atención al cliente.

Las investigaciones revelaron que las operaciones más activas provenían de organizaciones criminales radicadas en países como Myanmar, Laos, Camboya, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas. En estas regiones, proliferan centros especializados en estafas que emplean campañas masivas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de citas para engañar a los usuarios.

Además, Meta dio de baja más de 21.000 páginas falsas que se hacían pasar por bancos, aerolíneas y empresas reconocidas con el fin de obtener datos personales. También suspendió más de seis millones de cuentas de WhatsApp vinculadas a actividades fraudulentas similares.

Entre las estafas más comunes detectadas se encuentran:

  • Inversiones falsas en criptomonedas: perfiles que usan imágenes robadas de supuestos inversionistas exitosos para atraer víctimas.
  • Atención al cliente fraudulenta: delincuentes que se hacen pasar por bancos o aerolíneas para redirigir a usuarios hacia chats o formularios falsos.
  • Servicios inexistentes de alivio de deudas o beneficios sociales: dirigidos especialmente a adultos mayores con falsas promesas de ayuda estatal.
  • Grupos que simulan organismos oficiales: como el FBI o centros internacionales de quejas que aseguran recuperar fondos perdidos, incluso en estafas relacionadas con criptomonedas.

Para fortalecer la seguridad, Meta implementó nuevas herramientas:

  • En WhatsApp, se activarán advertencias automáticas cuando un usuario intente compartir su pantalla en videollamadas con contactos desconocidos, una técnica habitual de los estafadores.
  • Facebook Messenger está probando un sistema avanzado que detecta estafas y alerta sobre mensajes sospechosos, permitiendo que la inteligencia artificial analice chats recientes si se detecta fraude.
  • Facebook e Instagram incorporaron una Revisión de Seguridad que recomienda cambiar contraseñas, reforzar la autenticación y activar métodos biométricos de verificación.
  • En WhatsApp, la Revisión de Privacidad se amplió para controlar quién puede añadir al usuario a grupos o acceder a su información personal.

Con estas acciones, Meta busca aumentar la confianza y protección de sus usuarios frente a un entorno digital cada vez más complejo y con estafas que evolucionan rápidamente. La empresa afirmó que continuará colaborando con autoridades y expertos en ciberseguridad para anticipar nuevas modalidades de fraude en línea.

