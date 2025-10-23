Meta informó que desde principios de 2025 ha detectado y eliminado cerca de ocho millones de cuentas en Facebook e Instagram que se utilizaban para cometer fraudes digitales. Estas cuentas estaban involucradas en actividades ilícitas como suplantación de identidad, esquemas piramidales, fraudes con criptomonedas y servicios falsos de atención al cliente.

Las investigaciones revelaron que las operaciones más activas provenían de organizaciones criminales radicadas en países como Myanmar, Laos, Camboya, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas. En estas regiones, proliferan centros especializados en estafas que emplean campañas masivas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de citas para engañar a los usuarios.

Además, Meta dio de baja más de 21.000 páginas falsas que se hacían pasar por bancos, aerolíneas y empresas reconocidas con el fin de obtener datos personales. También suspendió más de seis millones de cuentas de WhatsApp vinculadas a actividades fraudulentas similares.

Entre las estafas más comunes detectadas se encuentran:

Inversiones falsas en criptomonedas: perfiles que usan imágenes robadas de supuestos inversionistas exitosos para atraer víctimas.

Atención al cliente fraudulenta: delincuentes que se hacen pasar por bancos o aerolíneas para redirigir a usuarios hacia chats o formularios falsos.

Servicios inexistentes de alivio de deudas o beneficios sociales: dirigidos especialmente a adultos mayores con falsas promesas de ayuda estatal.

Grupos que simulan organismos oficiales: como el FBI o centros internacionales de quejas que aseguran recuperar fondos perdidos, incluso en estafas relacionadas con criptomonedas.

Para fortalecer la seguridad, Meta implementó nuevas herramientas:

En WhatsApp, se activarán advertencias automáticas cuando un usuario intente compartir su pantalla en videollamadas con contactos desconocidos, una técnica habitual de los estafadores.

Facebook Messenger está probando un sistema avanzado que detecta estafas y alerta sobre mensajes sospechosos, permitiendo que la inteligencia artificial analice chats recientes si se detecta fraude.

Facebook e Instagram incorporaron una Revisión de Seguridad que recomienda cambiar contraseñas, reforzar la autenticación y activar métodos biométricos de verificación.

En WhatsApp, la Revisión de Privacidad se amplió para controlar quién puede añadir al usuario a grupos o acceder a su información personal.

Con estas acciones, Meta busca aumentar la confianza y protección de sus usuarios frente a un entorno digital cada vez más complejo y con estafas que evolucionan rápidamente. La empresa afirmó que continuará colaborando con autoridades y expertos en ciberseguridad para anticipar nuevas modalidades de fraude en línea.