Metrogas recomendó extremar precauciones para evitar intoxicaciones por monóxido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La operadora de la red de gas natural del área metropolitana de Buenos Aires, Metrogas, recomendó hoy revisar las instalaciones domésticas y extremar las precauciones a raíz de las intoxicaciones por monóxido de carbono (CO) registradas en distintos hoteles de la costa bonaerense en los últimos días.



Metrogas emitió un comunicado esta tarde en el que señala que "el monóxido de carbono (CO) es un neurotóxico de alto nivel de toxicidad en muy bajas concentraciones y en cortos períodos de exposición, y se produce por la mala combustión de carbón, madera, querosén, alcohol o gas natural".



Como no se detecta por medio de los sentidos, no tiene olor, sabor, color y no produce irritación en los ojos o nariz, su efecto puede ser letal si no se advierte a tiempo su presencia en el ambiente.



Los síntomas más comunes que produce la intoxicación por CO son cefalea, vómitos, mareos, cansancio o somnolencia, dolor en el pecho, alteraciones visuales y desmayos; y advirtió que la prolongada exposición llega a provocar la muerte.



Cerca del 87% de los casos de intoxicaciones registradas se debe al mal funcionamiento de calefones y un 5% por cocinas.



Metrogas considera que en esta época estival no deben estar encendidas las estufas, ni siquiera en piloto; y si en el domicilio no se cuenta con un detector de monóxido de carbono se pueden tomar algunos otros recaudos para prevenir accidentes.



En ese sentido, la operadora recomienda verificar que el color de la llama de cada artefacto sea uniforme y color azul. Si es anaranjada hay mal funcionamiento. En ese caso, se debe hacer revisar las instalaciones por un gasista matriculado.



También es importante verificar que haya ventilación permanente en los ambientes y destapar, en caso de que estén tapadas, las rejillas compensadoras reglamentarias.



Es necesario chequear por un gasista matriculado el funcionamiento de todos los artefactos de gas de la vivienda e, inclusive, los conductos de ventilación de esos artefactos.



También aclaró que no está permitido el uso de material corrugado para las cañerías de evacuación, ya que el corrugado evacua un 30% menos de gases que los de caño liso.



Si existen sospechas de intoxicación, lo primero que hay que hacer es retirar de manera inmediata a las personas afectadas del ambiente contaminado y trasladarlas a un lugar donde circule aire fresco, y llamar a un servicio de urgencias médicas.



El pasado 14 de diciembre tres adultos y cinco niños fueron internados luego de una intoxicación por CO en el complejo Torre de Manantiales de Mar del Plata.



Ayer, un joven de 32 años murió y otro de 22 fue internado en grave estado en el hospital de Necochea tras inhalar monóxido de carbono; y anoche al menos 30 personas resultaron intoxicadas por inhalación en un hotel sindical del centro de Mar del Plata, que fue evacuado y clausurado.