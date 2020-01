México repatría "en perfectas condiciones" a un ciudadano que residía en Wuhan

Un ciudadano mexicano que residía en Wuhan, China, y que había pedido salir de ese país debido al brote de coronavirus, fue repatriado por el Gobierno mexicano y ya viaja hacia ese país "en perfectas condiciones", dijeron este martes autoridades locales.



"El ciudadano mexicano ya está en camino, viene muy pronto y está en perfectas condiciones. No es una situación de un traslado de urgencia", declaró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Hasta ahora solo hay un mexicano que pidió el apoyo para salir de Wuhan. Los demás se quieren quedar", añadió.



Asimismo, fuentes diplomáticas indicaron que las autoridades chinas no van a prohibir la salida de los extranjeros de Wuhan, pero sí intentan desmotivar a sus Gobiernos para que lo hagan, al considerar que puede suponer un riesgo añadido para la propagación de la enfermedad, informó la agencia EFE.



Por otra parte, el funcionario mexicano aseguró este martes que el coronavirus llegará a México, pero no se debe caer en pánico "les garantizo que el virus (coronavirus) va a llegar a México. No es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad", indicó.



"En China la epidemia sigue creciendo, esto es esperable y seguirá creciendo en todo el mundo porque no existe ningún mecanismo por el que se pueda contener de forma absoluta esta epidemia", agregó.



El número de fallecidos por el brote de neumonía causada por un nuevo coronavirus se elevó este martes a 106 en China.