Miedo a las retenciones: el campo casi duplica liquidaciones y ya suman u$s 2185 millones

Ante la incertidumbre sobre nuevas retenciones que aplicaría el gobierno de Alberto Fernández, los agropecuarios liquidaron en noviembre un 170% más que en igual mes de 2018. Es el monto más elevado en relación con mismo mes desde 2002 según datos provistos por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

El sector exportador de granos liquidó en noviembre US$ 2.185.621.000, 10% más que en octubre de este año. El acumulado del ante último mes de 2019 alcanzó los u$s 21.496.115.000 y logró superar en más de u$s 1.300 millones a todo lo liquidado el año pasado, cuando se liquidaron u$s 20.200 millones.

Según las entidades que liberaron la información, la liquidación responde a "el volumen de la cosecha y el ritmo de venta de granos por parte de los productores que se ha incrementado en noviembre".

Asimismo, sostuvo que "las liquidaciones de divisas de los próximos meses dependerán del flujo de ventas de granos, particularmente de trigo y cebada, así como de soja de la campaña anterior aun sin entregar por parte de los productores". "Para disponer de un flujo normal de ventas resulta necesario la estabilidad del tipo de cambio y de las reglas del comercio exterior, como condiciones necesarias", concluyó.

Según un informe de Quantum finanzas, desde el resultado de las PASO se aceleró la liquidación de exportaciones agrícolas, que hasta ese momento era menor que hace un año atrás. “Por el momento, el precio de la soja en el puerto de Rosario parece no estar reflejando totalmente la expectativa de aumento de las retenciones a las exportaciones desde el 10 de diciembre. Para el caso de la soja, en la actualidad están en niveles efectivos del 24,7%”, explica el informe.

POR: EL CRONISTA