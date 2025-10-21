Cada lunes, la sección Yo Emprendo del clásico programa Yo Te Invito, que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV (19.2 TDA) y Kick conducido por Ana Paula Zabala y Alejandro López, presenta a emprendedores sanjuaninos y sus negocios. En esta oportunidad, conocimos a Betiana Morales, la creadora de Mil Suspiros.

“Soy pastelera profesional y creadora de Mil Suspiros, un emprendimiento que nació hace seis años”, comenzó contando Betiana. La iniciativa comenzó a raíz de un pedido especial de una vecina. “Ella fue quien me impulsó a empezar a explorar y a estudiar más en lo que me gusta. Por ese pedido me di cuenta de lo que quería ser: 'quiero ser pastelera, quiero dedicarme a crear momentos memorables para las personas a través de la pastelería, para todo tipo de eventos como cumpleaños, casamientos o baby showers'”, agregó.

Publicidad

La pastelera contó prepara tortas personalizadas, desayunos, tartas, postres y alfajores de Oreo y chocotorta adaptados a cada ocasión. Entre sus creaciones destaca un postre llamado Cayote, que Betiana desarrolló como tesis de pastelería profesional, combinando productos regionales como aceite de oliva, alcayota y nuez.

Publicidad

“Lo que más se vende son la Pirineo y la torta brownie, con dulce de leche, crema y frutilla. También hago tortas aptas para celíacos, superhúmedas y con nuez, y alfajores personalizados para cualquier ocasión”, explicó. Además, Betiana participa activamente en ferias y realiza ventas a través de redes sociales, donde los clientes pueden encargar sus productos.

La torta brownie, con dulce de leche, crema y frutilla, una de las especialidades de Betiana.

El emprendimiento también creció gracias al apoyo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, que a través de la Dirección de Economía Social brindó capacitaciones en marketing, fotografía y networking. “Gracias a estas capacitaciones, aprendí a vender, gestionar redes sociales y organizar mi emprendimiento”, señaló.

Betiana sueña con tener su propia pastelería física, un espacio donde pueda exponer todos sus productos y ofrecerlos directamente a los clientes. “Mi objetivo es contar con un lugar propio donde los sanjuaninos puedan venir a disfrutar de tortas, postres y alfajores personalizados, y donde cada detalle refleje la pasión y dedicación que pongo en mi trabajo”, afirmó.

Publicidad

Actualmente, Mil Suspiros se prepara para la temporada navideña con panes dulces y salados, y Betiana planea abrir su propia pastelería física para exhibir todos sus productos de manera permanente. Sus creaciones se pueden seguir y encargar a través de Instagram como @pasteleriamilsuspiros o por WhatsApp al 264 459 9214.