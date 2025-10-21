La polémica se reavivó tras la liberación de Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, quien estuvo detenida al ser vinculada con una presunta red de trata. Aunque Rodrigo obtuvo la libertad, el proceso sigue siendo investigado y la mujer aún no ha obtenido su inocencia. En este contexto, se difundió el rumor de que la familia de Paleo iniciaría acciones legales contra Carmen Barbieri por sus dichos sobre la detención.

Barbieri había catalogado la detención de la madre de Paleo como "justicia divina", haciendo clara referencia a las polémicas que protagonizaron en el pasado cuando Ayelén Paleo fue la tercera en discordia en el matrimonio de la conductora con Santiago Bal.

Publicidad

Consultada por Intrusos sobre los dichos de Rodrigo acerca de la gente que "se alegró" con su detención, la conductora de televisión se mostró contundente. Barbieri negó haberse alegrado y aclaró su postura sobre la justicia. "Nunca dije eso, al contrario. Yo dije que si ella es inocente ni tendría que haber estado presa, y si no la Justicia sabrá".

A pesar de negar la burla, la conductora fue firme al referirse al concepto de retribución: "La justicia divina tarda más y la terrenal es más rápida, y a veces no es justa. Pero la justicia divina es justa". Añadió que cuando se sufre "mucho" por alguien que "te arruinó la familia", hay "justicia divina".

Publicidad

En cuanto a las presuntas medidas legales que Ayelén Paleo podría tomar en su contra, Barbieri demostró que no le preocupa. De hecho, no se arrepiente de nada y sostuvo que Paleo no logrará encontrar pruebas en su contra, desafiándola a buscar grabaciones.

"Que busque un tape donde me burlo de ellos, a ver si lo encuentra", sentenció.

Sin embargo, el comentario más duro de Barbieri se centró en la cuestión económica, recordando el escándalo pasado con Santiago Bal: "Ya se llevó mucha plata de mi casa, si quiere seguir llevándose que se la lleve, si realmente tiene razón".

Publicidad

Barbieri concluyó deseando que vivan "una buena vida, que estén tranquilos siendo felices," y que "se lo merecen, son trabajadores". No obstante, señaló que, si Santiago Bal estuviera vivo, habría que preguntarle a él, ya que "conocía a toda su familia".