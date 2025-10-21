A 20 años del debut de Bendita en la pantalla de El Nueve, el futuro del programa y de su conductor, Beto Casella, atraviesa un momento de incertidumbre. El periodista estaría evaluando dejar el canal para sumarse a América TV en 2026, donde debutaría con un nuevo ciclo propio. Aunque Casella aún no confirmó su salida, ha dejado entrever en varias oportunidades que la posibilidad de un cambio es concreta.

En este contexto de especulaciones, el nombre de Jorge Rial comenzó a circular como posible reemplazo de Casella al frente de Bendita. Sin embargo, el propio Rial desmintió esa versión. Según reveló el panelista Pablo Layús, quien habló directamente con Rial, el conductor fue tajante al afirmar que no será parte de Bendita y que continuará con sus proyectos actuales en televisión, radio y streaming.

Publicidad

Por su parte, Ángel de Brito aportó más información sobre el tema en su programa de streaming en Bondi Live. El conductor de LAM aseguró que "Beto Casella está fuera de El Nueve" y que la desvinculación se concretaría en diciembre. De Brito también explicó que, en febrero de 2026, Casella debutaría en América, después de LAM, con su programa y la totalidad de su panel, con una importante excepción: Edith Hermida.

De Brito terminó revelando el motivo por el cual la panelista, cercana al conductor, no se iría del canal junto a él: "A partir del 1 de enero, Edith sería la nueva conductora de Bendita". Esta transición podría ocurrir "Enero o antes, si Beto decide irse antes", explicó.

Publicidad

Romi Scalora, exintegrante del ciclo, opinó sobre el suceso, considerándolo "una mojada de oreja del canal que sea ella quien conduzca Bendita después de haber sido la mano derecha de Beto durante 20 años".