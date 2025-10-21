Un joven de 19 años identificado como Damien Hurstel enfrenta cargos por el asesinato de Anthony Casalaspro, pareja de su madre, ocurrido el 6 de octubre en una vivienda de Staten Island, Nueva York. El caso adquirió notoriedad tras el hallazgo de restos cerebrales de la víctima en el interior de una licuadora durante el allanamiento del domicilio familiar ubicado en Cary Avenue, West Brighton.

Según informes policiales, Hurstel confesó haber apuñalado y decapitado a Casalaspro, de 45 años, utilizando un cuchillo y una sierra. El cuerpo sin vida fue localizado en la ducha de la residencia, presentando una cuchara incrustada en el cráneo y un cucharón de plástico sobre el torso. Las investigaciones indican que el acusado extrajo el cerebro de la víctima con una cuchara y lo depositó en la licuadora, manifestando posteriormente su intención de deshacerse del cuerpo mediante su trituración.

El perfil del imputado revela antecedentes psiquiátricos documentados desde los 13 años, según declaraciones de su madre, Alicia Zayas. El historial médico incluye tratamiento con antipsicóticos y episodios de alucinaciones. La representación legal de Hurstel, a cargo del abogado Mark Fonte, ha descrito dificultades significativas en su cliente para distinguir entre realidad y fantasía, incluso después de su arresto.

Durante la audiencia judicial en la Corte Suprema del condado de Richmond, Hurstel se declaró inocente por motivos de demencia. El juez Raymond Rodríguez ordenó su permanencia bajo custodia en la cárcel de Rikers Island, donde recibe vigilancia psiquiátrica especializada y medidas preventivas contra conductas suicidas. El caso continúa su curso legal con una nueva comparecencia programada para el 20 de noviembre.