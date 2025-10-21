Publicidad
Scania suspendió nuevamente su línea de producción y acumula 40 días en 2025

La empresa Scania Argentina inició una nueva suspensión de líneas de producción en su planta de Colombres, Tucumán, como parte de un plan acordado con el SMATA que prevé 40 días sin actividad en 2025. La medida responde a la caída de la demanda en Brasil y la Unión Europea.

Hace 3 horas
La fábrica estará sin producir hasta el fin de semana. FOTO: Gentileza

Scania Argentina suspendió las líneas de producción en su planta industrial de Colombres, Tucumán, como parte del esquema acordado con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). La medida, confirmada por fuentes gremiales y de la empresa, se extenderá hasta el fin de semana.

Esta suspensión forma parte de un plan de contingencia establecido para 2025, que contempla aproximadamente 40 días sin actividad productiva en forma gradual. El acuerdo fue formalizado entre la empresa y el representación gremial como respuesta a la contracción en la demanda de los mercados de Brasil y la Unión Europea.

Pese a la paralización de las líneas de producción, la empresa ha señalado que aproximadamente la mitad del personal de planta continuará desarrollando tareas durante este período. La planta de Colombres, especializada en la fabricación de cajas de cambio, ejes y componentes de transmisión, emplea a 600 operarios y constituye alrededor del 15% de las exportaciones de la provincia de Tucumán.

El cronograma de suspensiones se inició en junio con una interrupción de una semana, continuó con un período de 14 días consecutivos entre el 7 y el 20 de julio, y posteriormente se aplicó entre el 24 y el 31 de agosto. Estas medidas representan una estrategia coordinada para adaptar la producción a las condiciones actuales del mercado internacional.

