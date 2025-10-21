L-Gante denunció a Maxi El Brother por 1.4 millones de dólares para "tomar el control"

L-Gante ha decidido recurrir a la Justicia para denunciar a su exrepresentante, Maxi El Brother, en un reclamo que involucra una gran suma de dinero. Según detalló el periodista Martín Candalaft en el ciclo DDM de Mariana Fabbiani, la cifra que L-Gante estaría reclamando a su exmanager ronda el 1.400.000 dólares.

El artista se comunicó con el programa de América TV para explicar su decisión, afirmando que está en una situación donde busca “tomar el mayor control de mis cosas”. L-Gante explicó que si bien él debería ser "el jefe de todos los demás", en una circunstancia no lo vio "tan así y perdí el control de bastantes cosas".

La denuncia se centra en un contrato de representación artística que L-Gante firmó, el cual, según el artista, es "sumamente leonino" y por el que "prácticamente no vio un peso". En la carta documento enviada por Valenzuela, se señala que el contrato, suscrito el 01/04/2024, es tan perjudicial para el músico que se lo cataloga de ilegal.

El documento judicial expresa textualmente que L-Gante exige a Maxi El Brother que "proceda a rendir cuentas de su actividad como manager del que suscribe". Además, el referente de la cumbia 420 asegura haber tomado conocimiento de la suscripción de contratos, así como de dinero, del cual no ha sido informado ni se le ha rendido cuenta del destino del dinero percibido hasta la fecha.

Martín Candalaft reveló detalles sobre la situación financiera de L-Gante, indicando que el músico, quien estuvo vinculado a Wanda Nara, "no tiene una casa propia". Incluso, se detalló que cada vez que necesita "ir a comprar algo o tomar algo tiene que pedir que le carguen la billetera virtual porque no tiene para eso," ya que "hay mucha plata que le desapareció".

L-Gante enfatizó que se han dejado pasar "bastantes cosas" y que algunas otras las ha visto que se pasaron "a propósito," lo cual perjudica a su familia. El músico remarcó que se siente "desilusionado y decepcionado" ante la situación con la persona en la que confió.

Actualmente, L-Gante busca ordenar todo "de la manera más prolija". Aunque el contrato se extiende hasta 2029, el artista trataría de no incumplirlo, sino de "ver de rescindir el contrato". Valenzuela explicó que su principal proyecto es "llegar a obtener mi propiedad, que creo que me la merezco, y quedarme con todo lo que construí".

El artista señaló que está "bastante triste", pero se encuentra dedicado a resolver el desorden en su trabajo, levantándose temprano para ordenar todo con la meta de obtener la "libertad en el trabajo" y poder cumplir sus objetivos. De esta forma, si algo malo le sucede, le gustaría que el responsable fuera él mismo.