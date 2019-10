Milani afirmó que "jamás cometió un acto que sea una violación de los derechos humanos"

El ex jefe del Ejército César Milani se declaró hoy "profundamente creyente" e "inocente" de los cargos que le imputan en el juicio que se le inició por la desaparición del soldado riojano Alberto Agapito Ledo, y afirmó que no conoció a la víctima, que nunca cometió "una violación de los derechos humanos" y que es blanco de una campaña "mediática y política". Milani declaró hoy en el comienzo del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en los Tribunales Federales de Tucumán, donde también está imputado el ex capitán Esteban Sanguinetti. "Soy profundamente creyente y no tengo ningún cargo de conciencia porque soy inocente", sostuvo el ex jefe del Ejército del kirchnerismo en su declaración ante el tribunal, integrado por Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, que lo juzga por falsificación de documento público y encubrimiento. Milani afirmó que "nunca cumplí órdenes ilegales; nunca secuestré ni torturé y tampoco conocí un centro clandestino de detención". Respecto a la desaparición de Ledo, Milani señaló que "no recuerdo cuándo me enteré porque no era de mi sección ni de mi batallón y a él nunca en mi vida lo vi". También recordó que "desde 1983 hasta el 2013 no fui llamado, ni citado, ni nombrado en ningún expediente vinculado al caso Ledo". Ante el tribunal señaló que su imputación es parte de una campaña "mediática y política" que se inició al día siguiente de su nombramiento al frente del Ejército. A Milani, entonces subteniente del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 del Ejército Argentino, le atribuyen la confección de un acta falsa de "deserción" de Ledo (falsificación ideológica de un documento público) y el encubrimiento de las violaciones de derechos humanos que tuvieron como víctima al soldado. La acusación se apoya sobre copias certificadas puesto que las actuaciones administrativas originales desaparecieron del Ministerio de Defensa de la Nación. Sin embargo, el imputado sostuvo que "ese documento fue armado" y explicó que el texto tiene "tantos errores groseros que nunca un subteniente podría haber cometido". Este es el segundo debate que enfrenta quien fue titular del Ejército durante los últimos años de la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. El anterior proceso fue el que afrontó en La Rioja por los secuestros y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo Ramón durante la última dictadura militar, en el que resultó absuelto hace exactamente dos meses y logró recuperar su libertad. Por su parte, Sanguinetti, el otro acusado al que se le achacan los cargos de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad, elogió "la constancia y sacrificio" que hizo Marcela de Ledo, madre del soldado desaparecido, y dijo que es "admirable su dedicación para obtener la verdad". Según el acusado, "hay alguien para quien hoy es un día de júbilo y va a festejar, porque el verdadero responsable de la desaparición de Ledo quedará impune con este juicio". La secretaria de Derechos Humanos de Tucumán, Erica Brunoto, destacó la importancia del comienzo del 13º juicio que se desarrolla en la provincia por delitos de lesa humanidad ya que "tenemos la obligación de seguir el camino de la memoria, verdad y justicia juzgando a los supuestos genocidas". Consultada por Télam, la funcionaria sostuvo que "es necesario llega a un sentencia y esperamos que ambos imputados sean condenados y cumplan la condena en una cárcel común". De acuerdo con lo previsto, las audiencias en este debate se desarrollarán los jueves y viernes.