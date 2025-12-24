En la previa de Nochebuena, el presidente Javier Milei difundió un mensaje navideño a través de sus redes sociales en el que deseó a los argentinos una “Feliz Navidad en libertad” y aprovechó para hacer un balance político de su gestión desde la Casa Rosada.

En el video, Milei repasó lo que consideró los principales avances de su Gobierno en 2025, destacando la reducción del déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero, la puesta “en orden” de la inflación y la eliminación del cepo cambiario como logros claves. Además, sostuvo que estas medidas permitieron sacar de la pobreza a 12 millones de personas y enfatizó que el rumbo continuará con bajas de gastos e impuestos.

El mandatario también repasó otros aspectos de su gestión, como la apertura económica y acuerdos comerciales, la reforma del frente cambiario y la agenda de seguridad impulsada por su administración, además de avances en materia institucional, entre ellos la implementación de la boleta única de papel.

De cara al futuro, Milei adelantó que su administración seguirá con reformas estructurales para “hacer de la Argentina el país más libre del mundo”, y lanzó una frase que marcó el tono de la continuidad del proyecto: “Abróchense los cinturones porque va a haber muchas más reformas”.

El saludo presidencial cerró con un tono emotivo y de reafirmación ideológica, con Milei deseando a todos una Navidad feliz acompañado del mensaje de libertad, pasando por alto las tensiones políticas de los últimos meses e intentando consolidar su narrativa de gestión en un año de intensos debates públicos.