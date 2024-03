Javier Milei le dedicó a Alberto Fernández un tramo del discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. En particular, se refirió al escándalo con los seguros que volvió a poner esta semana en el tapete al expresidente.

El mandatario nacional utilizó términos para referirse al tema como “organización criminal” y “sistema corrupto”, basándose en la auditoría que realizó en cada dependencia del Estado luego de asumir.

El jefe de Estado, en su repaso del estado en que encontró a la administración pública, mencionó al informe de situación de las 114 dependencias que realizaron la SIGEN y la Secretaría de Transformación del Estado. En ese momento, destacó que el estudio “ha arrojado información alarmante, entre la que destaca una deuda consolidada de 3000 millones de dólares en bienes y servicios impagos”.

“Un Estado que no solo no controla, sino que lo que controla, lo controla mal”, afirmó y dijo que está “diseñado no para cumplir sus funciones básicas, sino para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible para beneficio del burócrata de turno”.