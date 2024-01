Milei evalúa hacer una alianza con gobernadores del Norte para conseguir la suba de retenciones

El Gobierno de Javier Milei finalizó la etapa de negociaciones para la firma del dictamen de mayoría de la Ley ómnibus, debiendo ahora gestionar los votos de cada uno de los bloques opositores para que en la sesión en la Cámara de Diputados el proyecto tenga una media sanción con la mayor cantidad de artículos originales posibles.

Dentro de las normativas que el oficialismo considera "imprescindibles" está la suba de retenciones, que contó con una fuerte oposición de los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, que influenciaron al pronunciamiento de otros mandatarios y de bloques dialoguistas tales como la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal, entre otros.

El dictamen de mayoría de la "Ley Bases" constó de 55 firmas. El bloque de La Libertad Avanza -con 21 firmas- fue el único que adhirió de manera uniforme el articulado, mientras que las pronunciaciones restantes fueron hechas "en disidencia". Una de las principales razones de esa diferenciación fue la negativa del oficialismo de quitar la suba de retenciones.

El documento que se giró para el tratamiento en el recinto indica que los derivados del grano de soja tendrán una suba de los Derechos de Exportación del 31 al 33 por ciento. Lo mismo pasa con otras cosechas claves como el maíz y el trigo, que subirán de 12 a 15 por ciento, y otros productos más como la carne y los industriales, que también pasarán al 15 por ciento.

Las disidencias entre el bloque oficialista y el colaboracionista pueden poner en riesgo la aprobación de este segmento, el cual Milei ya comunicó que es de prioridad absoluta para la consecución del programa económico que lleva a cabo el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el marco de la escasez de reservas, el Gobierno espera que la copiosa cosecha estimada para este año, anexada con la suba de retenciones, posibilite una recaudación tal que permita a partir del segundo trimestre del año el levantamiento del cepo y una holgura mayor para conseguir el superávit fiscal y la mejora de otras variables macroeconómicas.

La negociación del Gobierno de Milei con gobernadores

"Así cómo estamos no tenemos los votos", admitió a El Cronista una persona con conocimiento de las negociaciones con la oposición dialoguista; quien comenta que la UCR y los bloques federales no garantizan su apoyo en la suba de los derechos a las exportaciones. En cambio, sugiere que aquello podría ser parcialmente contrapesado si los gobernadores del Norte Argentino votan positivamente este artículo.

"Algunos de los gobernadores peronistas están interesados", indicaron desde La Libertad Avanza. Horas después de esa declaración, los diputados nacionales de la provincia de Tucumán que pertenecían a Unión por la Patria anunciaron su escisión de ese bloque y la conformación de uno separado.

"¿Por qué los gobernadores del norte apoyarían la suba de las retenciones?", preguntó este cronista a diversas fuentes. De manera sintética, indican que la suba del gravamen afecta mayormente a sectores que no son las más importantes en sus provincias.

A pesar de que la mayor recaudación que tendría el Estado Nacional no incidiría en un aumento de la cuota coparticipable (porque las retenciones no ingresan en esa categoría), este apoyo tendría a cambio la garantía del Gobierno de impulsar el aumento de personas gravadas por el impuesto a las Ganancias, el cual sí implica un aporte mayor a las arcas provinciales.

Si bien en Presidencia todavía no precisó números, afirman que la reversión del gravamen es suficiente para que los gobernadores puedan recuperar fondos coparticipables, que en la primera quincena de este año sufrieron una merma de 7,5%.

El Cronista tuvo la confirmación de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo contactos con más de uno de los gobernadores del norte. Entre los funcionarios que fueron encomendados por Milei para negociar con estos mandatarios está el consultor Santiago Caputo.

Si bien el éxito de esas gestiones aún no se conoce, desde el Gobierno califican de "pragmáticos" a dos mandatarios peronistas: Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). Por el contrario, perciben con mayor intransigencia a Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Algo similar cabe para los radicales Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy).

"Las retenciones no les implican un costo importante en sus provincias y una buena parte de ellos no tienen una parte importante de la población pagando ganancias. En todo caso se benefician de las provincias del centro o de las patagónicas, en donde el salario promedio es más alto", justifican desde Casa Rosada, agregando que algunos de los distritos del norte están siendo beneficiados por las nuevas normas para el sector minero, lo que "es una carta a favor con la que cuenta el Gobierno a la hora de negociar".

La animosidad percibida desde el Gobierno no se traslada al ámbito legislativo, quienes marcan una prudencia mayor: "Todavía está todo muy verde, estamos trabajando para que a partir del jueves podamos tener un buen resultado de absolutamente de todo". Salvo que el apoyo de los gobernadores del Norte sea total, el número para la suba de retenciones depende del acompañamiento de la UCR y el PRO, mayoritariamente.

Sumado a todos estos dilemas hay otros puntos que generan rispideces entre el oficialismo con un sinfín de actores: en las últimas horas se avivó la discordia con un segmento de los diputados al respecto del futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, tal y cómo lo contó El Cronista.

¿Qué pasa si no se aprueba retenciones?

Un funcionario que dialoga todos los días con Javier Milei dijo no estar preocupado si los votos para la suba de retenciones no estaban. "Los gobernadores ya están avisados desde hace semanas que si no conseguimos esto vamos a cortarles los fondos. No los estamos amenazando, pero están advertidos. Están muy mal ellos", afirmó.

Inmediatamente después, el ministro Caputo advirtió en un posteo de X que habrá partidas provinciales que "se recortarán inmediatamente" si alguno de los artículos económicos incluidos en la llamada Ley Bases es rechazado, enfatizando que "el déficit cero no se negocia".

Además, reveló que mantuvo una "reunión con el secretario de Hacienda (Carlos Guberman) y la subsecretaria de Provincias (Valeria Sánchez) para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán".

A pesar de que Milei se mostró abiertamente en contra de la suba de retenciones durante la campaña, desde Casa Rosada comentaron a este medio que este tema "no es tan importante para los productores". "La brecha cambiaria es muchísimo más dañina para ellos que unos puntos más de retenciones", remarcaron.