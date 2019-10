Miles de pañuelos verdes coparon el centro platense en favor de aborto legal

Decenas de miles de pañuelos verdes se agitaron en el aire de la tarde platense y convulsionaron el centro de la capital provincial al grito de "Aborto legal, seguro y gratuito", en la primera jornada del 34 Encuentro Nacional de Mujeres, que tiene como uno de sus ejes centrales la lucha por este derecho. "Aborto legal, en el hospital; aborto legal, en el hospital", corearon las mujeres, de diversas edades, que se concentraron hoy en las calles 7 y 50 de La Plata, tradicional punto de festejos deportivos y políticos de los platenses, para reclamar con un "pañuelazo" que tiñó de verde el centro de la capital bonaerense. La actividad fue organizada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal y Seguro, en reemplazo del Festival que tenía previsto concretar allí pero que, debido a las malas condiciones climáticas que afectaron a La Plata desde la madrugada, debió suspender. "Este pañuelazo significa que vamos a seguir en la calle hasta que sea ley", explicó a Télam María Julia Constant integrante de la Regional La Plata de la Campaña. La mujer, emocionada, señalaba la "marea verde" compuesta por adolescentes, mujeres y adultas mayores que con rostros pintados de verde y exhibiendo en alto su pañuelo del mismo color, exigían el derecho a abortar de manera segura y gratuita en un hospital. "Cada vez es más alta la marea", sonrió Constant y reflexionó que "esta lucha no es sólo por el aborto, es la lucha de las chicas del secundario por el ´no nos callamos más, es el ´yo decido sobre mi cuerpo´, es exigir la implementación de la ley de Educación Sexual Integral, que es ley hace 14 años pero no se aplica en todas las escuelas pero que gracias a la marea verde las chicas han comenzado a exigir". La referente de la Campaña a nivel local recordó que "los Encuentros de Mujeres fueron muy importantes para la Campaña por el Aborto Legal y Seguro, ya en el Encuentro de 2003 en Rosario se armó un taller de estrategias para el derecho del aborto". "En este Encuentro en particular, además de seguir luchando porque el aborto sea legal, seguro y gratuito nos pronunciaremos para que se cambie el nombre y se reconozca su carácter plurinacional y con las disidencias sexuales", apuntó. La temática del aborto estuvo presente durante toda esta primera jornada del Encuentro, en talleres y en charlas que se realizaron en paralelo, como la que estuvo a cargo de Actrices Argentinas que apoyan la campaña nacional por el aborto legal y se llevó a cabo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad platense. La actriz Anabel Cherubito, ante una sala colmada de adolescentes y jóvenes, expresó que "en la historia de las mujeres siempre logramos los derechos en las calles, hay que seguir en las calles peleándola, por el aborto, y por la separación de la Iglesia y el Estado". Junto a ella estaba Thelma Fardin, que también remarcó la necesidad de "estar juntas y organizadas", algo que, dijo, aprendió a partir de salir a denunciar públicamente el abuso sexual que sufrió de parte del actor Juan Darthés, cuando era menor de edad. Se estima que más de 200 mil mujeres participarán desde hoy y hasta el próximo lunes del 34 encuentro Nacional de Mujeres que promete ser histórico por su masividad y por la posibilidad de alcanzar consenso para cambiar el nombre del evento y que éste reconozca su carácter plurinacional, por albergar nuestro país a 36 pueblos originarios, y a las disidencias sexuales. El cambio de nombre iba a ser planteado hoy en el acto de Apertura, por las integrantes de la Campaña Somos Plurinacional, pero las condiciones climáticas de lluvias eléctricas ocasionó que se suspendiera el acto oficial previsto en el Estadio Unico de La Plata, a pesar de lo cual, más de 3 mil mujeres, indígenas, afro, trans, travestis y lesbianas marcharon bajo la lluvia hasta el Estadio para exigir el cambio de nombre que las visibilice en el convencimiento de que "lo que no se nombra no existe, lo que no existe no tiene derechos".