Miles de personas protestan en Argelia contra de la continuidad del "régimen"

A un mes y medio de las elecciones presidenciales en Argelia tras la renuncia de Abdelaziz Bouteflika, cientos de miles de personas salieron a las calles de la capital para reclamar un cambio profundo en la clase dirigente.



El Movimiento de protestas (Hirak), que lleva 37 viernes consecutivos de manifestaciones callejeras, logró reunir en esta ocasión un número similar al de las primeras marchas, que empezaron en febrero pasado en contra de la decisión de Bouteflika de presentarse para un quinto mandato consecutivo pese a estar gravemente enfermo.



El veterano presidente renunció en abril pasado, pero las protestas han continuado porque los manifestantes rechazan que el gobierno interino esté repleto de ex funcionarios del antiguo régimen y exigen cambios profundos en el sistema político de la nación árabe.



La marcha de hoy en Argel, que coincide con el 65° aniversario del inicio de la guerra de la independencia de Francia (1962), tuvo una fuerte presencia policial, con efectivos antidisturbios haciendo controles de identidad y revisando los bolsos de los asistentes, informó la agencia de noticias EFE.



Varios manifestantes fueron detenidos por enarbolar la bandera Amazigh, emblema de los pobladores originales del norte de África y sus descendientes y símbolo de la libertad de los pueblos, que fue prohibida por el Ejército.



"Argelia recuperará su independencia", gritaban los manifestantes desde primera hora de la noche en la céntrica plaza de la Grande Poste.



Muchos de los asistentes comenzaron a llegar a la capital ayer e incluso en los días previos, para sortear los controles de seguridad que cada viernes impiden el acceso a los no residentes.



"Estamos aquí porque es nuestra fiesta y además nos hemos comprometido con el movimiento de liberación de detenidos y por el cambio radical de este sistema", aseguró Faiza, una docente que llegó desde Tizi Ouzou, a 100 kilómetros de Argel, para participar de la protesta.



Los manifestantes han llamado a esta marcha "histórica" para reclamar la salida de las figuras del antiguo gobierno y exigir la liberación de centenares de presos políticos.



En las últimas 48 horas, tanto el presidente interino, Abdelkader Bensalah, como el jefe del Ejército, Ahmed Gaid Salah, han instado a la ciudadanía a participar masivamente de las elecciones del 12 de diciembre, que consideran "cruciales" para sacar al país de una "fase sensible", marcada por nueve meses de protestas.



Un total de 22 candidatos se registraron oficialmente en la carrera presidencial, entre ellos dos ex primeros ministros del dimitido mandatario: Ali Benflis, de 75 años y su principal adversario en 2004 y 2014, y Abdelmadjid Tebboune, de 72 años y que tan sólo ocupó el puesto durante tres meses en 2017.



Tras concluir este sábado el plazo legal de registro, la Autoridad Nacional Independiente de las Elecciones (ANIE) dispone de siete días para validar la lista provisional de candidaturas que deberá ser ratificada por el Consejo Constitucional.