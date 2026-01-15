El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en el marco del recorrido que viene haciendo por las provincias, a pedido del presidente Javier Milei. En dos horas de reunión que en Casa de Gobierno, el máximo mandatario junto a su gabinete de ministros hablaron a agenda abierta con el funcionario mileísta. El eje de discusión pasó por la minería, el desarrollo de infraestructura y la situación de los tramos Sur y Norte de la Ruta 40. “San Juan es una provincia muy, pero muy importante para la República Argentina”, afirmó Santilli, al poner a la provincia en el radar de las prioridades productivas nacionales.

En diálogo con la prensa, Santilli contó que viajó por expreso pedido del presidente Milei para acelerar el diálogo con los gobernadores y coordinar reformas que involucren a la economía real y las obras estratégicas.

“No hay reformas que le sirvan a una provincia y no le sirvan a la Argentina, ni al revés”, expresó Santilli, marcando la línea federal de Nación.

Por el lado sanjuanino, Orrego destacó la relevancia de la minería y de las obras logísticas para sostener la futura competitividad. “Estuvimos hablando no solo de infraestructura, sino también de lo importante que significa San Juan para la economía del país por nuestra matriz productiva”, señaló el gobernador, quien planteó la necesidad de avanzar en obras que acompañen el crecimiento del sector.

Ruta 40 Sur y Norte

Uno de los capítulos centrales del encuentro giró en torno a la Ruta 40. Santilli explicó que venía de recorrer el tramo mendocino y reconoció las dificultades operativas: “Hablamos de la Ruta 40 Sur, que está licitada y necesita más ritmo. Vengo de Mendoza y pude ver los problemas que tiene”. El gobernador aportó que el tramo Sur está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero aún restan completar el financiamiento de dos secciones adicionales y resolver certificaciones con la UTE a cargo.

La Ruta 40 Norte también entró en la conversación, aunque con una mirada distinta: se trató como corredor minero. “Es un camino estrictamente minero”, definió Santilli, señalando su impacto en el transporte de insumos y en la futura exportación de minerales. La discusión incluyó, además, la Ruta 150, clave para conectar operaciones productivas y para la logística del Corredor Bioceánico.

En paralelo, se tocaron temas vinculados a turismo y conectividad, un eje que Orrego consideró fundamental para diversificar la matriz local: “San Juan tiene mucho para aportar al mundo”, insistió el mandatario.

Ley de Glaciares y debate federal

Un punto sensible fue el de la Ley de Glaciares, que el ministro abordó con una perspectiva institucional. “El presidente Milei tiene muy claro el federalismo: el rol de las provincias y lo que representa la minería en términos provinciales”, afirmó. Para Santilli, el debate debe contemplar que “las herramientas federales estén en manos de las provincias”, una frase que fue interpretada como una señal de acompañamiento político hacia los gobernadores que buscan habilitar el desarrollo minero con reglas claras.

En esta línea, el titular de la cartera del Interior ubicó a San Juan en un plano estratégico al hablar de futuro productivo: “San Juan es el lugar del desarrollo minero y de infraestructura. Eso es trabajo, eso genera futuro, genera divisas y genera desarrollo”. El ministro aseguró que se llevará a Buenos Aires un informe técnico preparado por los equipos de la gestión orreguista para trabajarlo con Economía, Jefatura de Gabinete y Obras Públicas.

La valoración nacional sobre el potencial minero sanjuanino coincide con las expectativas locales de ampliación de inversiones y con la necesidad de infraestructura vial para sostener la fase de explotación y los eventuales procesos de industrialización parcial. En esa línea, Orrego insistió en que “trabajar juntos es lo que permite avanzar”.

Proyección federal

El clima político de la reunión dejó una conclusión transversal: la Nación buscará alinear infraestructura, minería y desarrollo, mientras las provincias apuntan a sostener competitividad y empleo. Santilli remarcó que “hay gobernadores que creen en un camino de equilibrio fiscal, generación de trabajo y crecimiento”, sugiriendo que la coordinación federal puede convertirse en una plataforma de reformas.