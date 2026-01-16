Melissa Aldana llega por primera vez a San Juan para el Festival Nacional de Jazz

El Festival Nacional de Jazz volverá a San Juan los días 13 y 14 de febrero de 2026 con una propuesta que combinará conciertos gratuitos y una gala de jerarquía internacional. La edición de este año, impulsada por la Fundación Circuito Argentino de Jazz, tendrá como sedes el Chalet Cantoni y, por primera vez, la Sala Principal del Teatro del Bicentenario.

La confirmación llegó esta semana y, según explicó Natacha Cruz a DIARIO HUARPE: “Tenemos festival de jazz el 13 y 14 de febrero, en el Chalet Cantoni y en el Teatro del Bicentenario, por primera vez en la sala principal, y con un artista internacional”.

Primera jornada: jazz gratuito en el Chalet Cantoni

La apertura del festival será el viernes 13 de febrero en el Chalet Cantoni, con entrada libre y gratuita. La noche estará dedicada al cruce de estilos y territorios, con la participación de proyectos locales como Bad Mojo, con su propuesta de blues tradicional, y Nicolás Bustos Trío.

El cierre de la jornada estará a cargo de Pellican Trío, uno de los nombres más reconocidos del jazz argentino, con amplia trayectoria en escenarios de Latinoamérica y el mundo. Además, el festival ampliará su alcance internacional con la presencia del trompetista chileno Rodrigo Cuturrufo junto a su proyecto Cutus Clan, provenientes de Coquimbo, Chile.

Segunda jornada: una gala internacional en el Teatro del Bicentenario

El sábado 14 de febrero el festival se trasladará a la Sala Principal del Teatro del Bicentenario, en una función con abono. Allí se concretará uno de los hitos de esta edición: la primera presentación en San Juan del Melissa Aldana Quartet.

Sobre la artista invitada, Cruz destacó: “Melissa Aldana es una gran saxofonista de la escena de Nueva York. Es chilena, pero se fue a los 17 años a vivir allá buscando desarrollar su carrera artística y lo logró de una manera espléndida”.

La productora remarcó el valor histórico de la saxofonista: “Fue la primera mujer y la primera mujer latina en ganar el premio Thelonious Monk”, uno de los reconocimientos más importantes del jazz a nivel mundial. Además, la presentación en San Juan tendrá un condimento especial. “Ese día en el Teatro del Bicentenario va a estar presentando su nuevo disco, así que somos unos privilegiados”, aseguró.

Otro de los puntos que Cruz subrayó es la accesibilidad de la función en San Juan en comparación con otras plazas. “En Buenos Aires las entradas son carísimas. Acá la vas a poder ver por una entrada realmente regalada y en un festival, con su cuarteto completo”, explicó.

Por eso, fue contundente al cerrar: “No es una función para perderse, la recomiendo totalmente”.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas para la jornada del sábado 14 de febrero deberán adquirirse a través de la web oficial del Teatro del Bicentenario y contarán con una preventa con 20 por ciento de descuento por tiempo limitado.

De este modo, el Festival Nacional de Jazz – San Juan 2026 se perfila como uno de los eventos culturales más relevantes del verano, con una programación de alto nivel, figuras internacionales y una fuerte apuesta por el acceso y el encuentro cultural.