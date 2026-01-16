A 82 años del trágico terremoto de 1944, que cambió para siempre la historia de San Juan, la provincia volvió a detenerse este 15 de enero para recordar a sus víctimas. Con un acto oficial realizado en la esquina de Paula Albarracín de Sarmiento y avenida Libertador, (esquina Casa de Gobierno), autoridades provinciales y familiares participaron del tradicional encendido de la Eterna Llama Votiva, en homenaje a quienes murieron en la tragedia catastrófica.

El acto oficial se desarrolló pasadas las 19 horas en torno al monumento de la Eterna Llama Votiva, símbolo permanente de la memoria colectiva del terremoto.El gobernador Marcelo Orrego fue el encardado de encender la llama y, a continuación, se realizó un momento de silencio respetuoso para honrar a las víctimas de la tragedia de aquel hecho que marcó para siempre a la provincia.

Publicidad

El monumento para recordar a las víctimas fue inaugurado en 2001 bajo el gobierno de Alfredo Avelín. (Foto: DIARIO HUARPE)

Durante su mensaje, Orrego recordó la magnitud del sismo ocurrido el 15 de enero de 1944 y el impacto que tuvo en la sociedad sanjuanina. “Fue uno de los días más crueles y difíciles de la historia de San Juan”, expresó. Además, remarcó que el terremoto dejó entre 8.000 y 10.000 víctimas fatales

El gobernador destacó que la tragedia también dejó una enseñanza profunda. Señaló que, ante la destrucción casi total de la ciudad y las viviendas precarias de entonces, surgió una fuerte unidad social que permitió iniciar el proceso de reconstrucción. “De esos momentos nació la resiliencia que caracteriza a los sanjuaninos”, afirmó.

Publicidad

En el acto estuvieron presentes autoridades provinciales y familiares de las víctimas. (Foto: DIARIO HUARPE)

La ceremonia contó además con la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, quien participó del homenaje en el marco de su visita oficial a la provincia. En su discurso, transmitió el acompañamiento del Gobierno nacional y resaltó la capacidad de recuperación de San Juan: “Esta es una provincia que supo tener resiliencia y hoy es una provincia pujante, con un enorme potencial de crecimiento”, afirmó.

Santilli subrayó además la importancia del trabajo conjunto entre Nación y provincias, y remarcó que San Juan “tiene en sus manos una parte clave del desarrollo del interior del país”, en referencia a su matriz productiva y exportadora.

Publicidad

(De izquierda a derecha) Fernando Perea, ministro de Infraestructura; Carlos Platero, ministro de Familia; Silvia Fuentes, ministra de Educación; Diego Santilli, ministro del Interior; Marcelo Orrego, gobernador y Susana Laciar, intendente de Capital. (Foto: DIARIO HUARPE)

El acto concluyó en un clima de respeto y reflexión, con la llama encendida frente a Casa de Gobierno, reafirmando el compromiso de San Juan de honrar a quienes perdieron la vida y de preservar la memoria de uno de los episodios más dolorosos de la historia de los sanjuaninos.