El soufflé de espinaca con queso se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan una comida caliente pero liviana durante los días de verano. De textura aireada y sabor delicado, esta preparación clásica combina vegetales y lácteos en una receta fácil de adaptar y rendidora, perfecta tanto como plato principal como acompañamiento.

Para esta receta, que rinde cuatro porciones, se necesitan 400 gramos de espinaca fresca, 40 gramos de manteca, 40 gramos de harina, 400 mililitros de leche, cuatro huevos, 150 gramos de queso rallado (reggianito, pategrás o gruyere) y condimentos a gusto como sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.

El primer paso consiste en lavar la espinaca y cocinarla al vapor o salteada. Luego se debe escurrir muy bien y picar finamente, un punto clave para lograr la textura adecuada del soufflé y evitar exceso de humedad en la preparación.

En una olla se derrite la manteca, se agrega la harina y se cocina durante un minuto. A continuación, se incorpora la leche caliente de manera gradual hasta obtener una salsa espesa. Esa base se condimenta y se suma la espinaca junto con el queso rallado, mezclando de forma pareja.

Luego se separan las claras de las yemas. Las yemas se integran a la preparación cuando está tibia, mientras que las claras se baten a punto nieve. Estas últimas se incorporan con movimientos envolventes, cuidando de no perder el aire que le dará volumen al soufflé.

La mezcla se vuelca en una fuente previamente enmantecada y se lleva al horno a 180 grados durante 30 a 35 minutos. Es fundamental servirlo apenas sale del horno, cuando aún está inflado y esponjoso, para disfrutar su mejor textura.

Este plato funciona muy bien acompañado de una ensalada fresca o como guarnición elegante para carnes o pescados. Nutritivo, suave y bien equilibrado, el soufflé de espinaca con queso demuestra que una receta simple puede transformarse en una propuesta sofisticada para la mesa de verano.