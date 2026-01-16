Luego del anuncio realizado en diciembre de 2025 sobre un amplio plan de mantenimiento en edificios escolares, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó que todavía restan reacondicionar alrededor de 180 escuelas en San Juan. Se trata de establecimientos que actualmente están siendo utilizados para colonias de verano y otras en donde no se les había hecho ninguna intervención porque no estaban tan necesitadas de mantenimiento.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la funcionaria explicó que por pedido del gobernador, los trabajos comenzarán inmediatamente después del cierre de estas actividades recreativas.

Publicidad

“El pedido del gobernador es que, apenas terminen las colonias de verano, se pueda comenzar a trabajar en esas escuelas. En esos casos, las tareas arrancan después del 31 de enero”, aseguró Fuentes.

Sobre las mejoras en las escuelas, Fuentes explicó: “Hemos hecho obras más grandes en estos años, sobre todo en electricidad, gas, cloacas y pintura”. “Hoy también estamos trabajando en escuelas donde quizás no se había intervenido porque no estaban tan necesitadas, pero todas reciben esta nueva mirada” agregó.

Fuentes remarcó que el objetivo principal es garantizar que todos los establecimientos estén en condiciones para el regreso a las aulas. “Queremos que cuando comiencen las clases, el 2 de marzo para nivel inicial, primaria y especial, estén todas las escuelas en condiciones”, afirmó. “Y por supuesto también para el 4 de marzo, cuando vuelven las escuelas secundarias”, agregó.

Publicidad

Las 180 escuelas pendientes se encuentran distribuidas en todos los departamentos de San Juan. “Están repartidas en toda la provincia. En todos lados siempre se necesita intervenir”, explicó Fuentes. “Son reclamos que realizan los directivos y gestiones que se hacen antes de que termine el ciclo lectivo”, sostuvo.

La ministra explicó que los relevamientos se realizan con anticipación cada año para agilizar los tiempos. “Antes de que termine el calendario escolar se hace este relevamiento”, indicó. “Así las empresas pueden comenzar a trabajar directamente a partir del 2 de enero”, detalló.

Publicidad

De esta manera, el Ministerio de Educación avanza con un plan integral de mejoras que busca garantizar escuelas seguras, funcionales y en condiciones edilicias óptimas para el inicio del ciclo lectivo 2026.