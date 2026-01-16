Durante el verano, la pileta de lona o Pelopincho se transforma en la gran aliada para refrescarse en casa sin gastar de más. Sin embargo, un pequeño pinchazo puede hacer que el agua comience a bajar lentamente y arruinar el plan. Por suerte, existe un truco casero, sencillo y económico para repararla sin necesidad de comprar una pileta nueva.

Los pinchazos suelen aparecer por el roce constante con el piso, la presencia de piedras, ramas o por el uso continuo. En muchos casos son tan pequeños que pasan desapercibidos, pero lo suficientemente grandes como para provocar pérdidas de agua. Detectarlos a tiempo es fundamental para evitar daños mayores.

Para arreglar la lona solo se necesita un parche de vinilo o goma, similar a los que se usan para inflables, y pegamento especial para PVC. En caso de no contar con adhesivo, también existen parches autoadhesivos que funcionan correctamente y se consiguen en casas de artículos para el hogar.

El procedimiento es simple: primero hay que vaciar el agua hasta que el pinchazo quede completamente seco. Luego, limpiar bien la zona afectada y secarla en profundidad. A continuación, colocar el pegamento sobre el parche y presionarlo firmemente contra la lona. Es importante dejar secar al menos 30 minutos antes de volver a llenar la pileta.

Si no se logra identificar el lugar del agujero, hay un truco extra que facilita la tarea. Se debe pasar agua con detergente por la superficie de la lona y observar con atención: las burbujas marcarán el punto exacto por donde se escapa el aire o el agua.

Para prevenir futuros pinchazos, se recomienda colocar una lona o alfombra protectora debajo de la pileta, revisar periódicamente el estado del piso y evitar arrastrarla cuando está llena. También es clave mantener alejados objetos punzantes que puedan dañar la superficie.