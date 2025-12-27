El verano 2026 marca un cambio significativo en la forma en que los turistas disfrutan de la costa argentina. Cada vez son más quienes eligen dejar de lado las reposeras tradicionales para adoptar un estilo más minimalista, que prioriza la ligereza y la conexión natural con el entorno.

Esta tendencia, conocida como “minimal beach”, desplaza las estructuras voluminosas y pesadas por elementos sencillos, como lonas, almohadones bajos o incluso la misma arena, que se convierte en la superficie ideal para descansar. Esta elección permite una mayor libertad de movimiento y una experiencia más auténtica frente al mar.

Lejos de ser una moda pasajera, este fenómeno refleja una transformación profunda en el modo de disfrutar el descanso costero, donde la practicidad y la movilidad ganan terreno frente a la comodidad tradicional.

El auge del minimalismo en la playa responde a diversos factores, entre ellos la búsqueda de una experiencia más natural y flexible, que se adapta a las actividades y preferencias de los visitantes actuales. Así, las reposeras, históricas protagonistas de la arena, comienzan a perder su protagonismo en los destinos turísticos del país.

Este cambio también invita a repensar el paisaje habitual de las playas, que se vuelven espacios más despejados y menos saturados por mobiliario pesado, facilitando una convivencia más armoniosa con la naturaleza y una mayor facilidad para desplazarse.