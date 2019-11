Ministério dos Transportes reafirma convênio com a petrolífera YPF autorizando a ampliação de bocas

O Ministério dos Transportes reafirmou o Convênio Inter-administrativo assinado entre a Secretaria de Gerenciamento de Transportes e a empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que autoriza a ampliação de bocas de abastecimento da petrolífera, através da decisão administrativa 958/2019 publicada hoje no Diário Oficial.







Em novembro de 2016 foi celebrado um acordo de cumprimento de sentença judiciária que transitou em julgado, entre os Transportes e a empresa Crucero del Norte, com o objeto de fornecer a esta companhia 13 milhões de litros de combustível no prazo de 24 meses consecutivos, em parcelas de até um milhão de litros cada uma.







Com o objetivo de cumprir com o referido acordo, foi assinado um Convênio Inter-administrativo entre a Secretaria de Gerenciamento de Transportes e a YPF para fornecer de óleo diesel grau dois.







O tribunal que segue as autuações autorizou a ampliação das referidas bocas de abastecimento para a continuidade do processo de entrega e recepção do combustível objeto do Convênio, detalhando os lugares e domicílios habilitados para estas finalidades.