Ministro do Desenvolvimento social: "Eu imagino Evita indignada perante a fome"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O ministro do Desenvolvimento Social, Daniel Arroyo, disse que imaginava "Evita indignada perante a fome que há em nosso país", quando ontem o Governo decidiu iluminar novamente a mítica figura de Eva Perón que se ergue na sede da referida pasta, a qual tinha permanecido apagada durante os quatro anos do governo de Cambiemos.







"Eu imagino Evita indignada, não pode haver fome na Argentina, eu a vejo desesperada, com muita raiva, que é a mesma que sentimos todos com esta situação", disse o ministro. Também questionou o argumento utilizado por porta-vozes do governo anterior sobre a imagem que tinha sido apagada por motivo da "economia energética".







Arroyo vinculou o gesto de acender a imagem de quem foi o símbolo da justiça social com a primeira medida promovida pelo governo do presidente Alberto Fernández: a posta em andamento do Plano Argentina contra a Fome.







"O Plano -comandado por Arroyo - terá várias etapas e um elemento fundamental será o uso de um cartão de alimentos para mães com crianças menores de seis anos, para que possam sacar dinheiro e assim comprar alimentos de qualquer tipo, exceto bebidas alcoólicas", afirmou.