Ministro Moro quiere investigar al testigo que involucró a Bolsonaro con los asesinos de concejal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Justicia de Brasil, el ex juez Sérgio Moro, lanzó hoy un contraataque desde el Poder Ejecutivo y pidió a la fiscalía investigar la veracidad de un testigo que vinculó al presidente Jair Bolsonaro con uno de los asesinos de la concejal Marielle Franco, un escándalo que abrió una severa crisis en el gobierno.



A pedido de Bolsonaro, Moro le pidió al fiscal general, Augusto Aras, investigar al testigo, un portero del barrio cerrado donde vive el presidente, por "inconsistencias y contradicciones" porque pueden ser producto de delitos como obstrucción a la justicia, falso testimonio o denuncia calumniosa".



Moro dijo que el testigo puede haberse equivocado o haber sido inducido al error y por lo tanto debe ser posible que lo escuche la Policía Federal, que depende del gobierno nacional y no de la policía civil de Río de Janeiro.



Bolsonaro, en un video en el que aparece completamente exaltado y que publicó el martes poco después de que un reportaje de la televisión Globo vinculara su nombre a la investigación por el asesinato de la concejala izquierdista, negó todas las insinuaciones y acusaciones.



Globo obtuvo detalles de la investigación, en la que se dice que el portero del barrio cerrado en el que Bolsonaro tiene residencia declaró que, el 14 de marzo de 2018, horas antes del crimen, el ex policía Élcio Queiroz, acusado de conducir el automóvil desde el que luego se disparó contra Franco, se presentó en el lugar.



Elcio Queiroz, según el portero, dijo que se dirigía a la casa de Bolsonaro, desde la que se habría autorizado su ingreso, pero en realidad fue hacia la residencia de Ronnie Lessa, otro ex policía y quien vive en la misma urbanización y está acusado de haber disparado contra Franco.



Globo aseguró que, en su declaración a la Policía, el portero dijo que la autorización para la entrada al condominio la había dado por el intercomunicador "el señor Jair".



Pero Bolsonaro no estaba en Río de Janeiro ese día y se encontraba a 1.000 kilómetros de su casa, en Brasilia, en su condición de diputado, tal como consta en los registros oficiales del Congreso que tanto Globo como el propio mandatario han mostrado.



Bolsonaro reveló hoy que sabía del testimonio desde el 9 de octubre, porque se lo contó el gobernador de Rio, Wilson Witzel, de quien fue aliado hasta hace tres meses.



El asesinato de Franco ocurrió el 14 de marzo de 2018 luego de que Lessa y Queiroz se encontraron en el mismo barrio cerrado donde tiene la casa Bolsonaro, en Barra de Tijuca, frente al Atlántico de la zona oeste de Río de Janeiro.Ambos están detenidos y son los principales acusados de matarla.



El cuarto hijo varón de Bolsonaro, Jair Renan, estuvo de novio con su vecina, la hija del ex policía Lessa, sindicado como parte de las bandas parapoliciales que fueron reivindicadas con el paso de los años por el hoy jefe del Estado.