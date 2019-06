Mirtha Legrand criticó la formula Macri-Pichetto

Luego de que se conociera la formula integrada por el presidente Mauricio Macri y el senador Miguel Ángel Pichetto, Mirtha Legrand expresó su disconformidad con esa decisión.

"Me parece muy rara, muy extraña no sé quién lo influyó al Presidente, dijeron que fue una elección personal. Me parece muy extraño porque si mucha gente ha votado, como es mi caso, a Macri es para que no vuelva el peronismo, la violencia y todo lo que hemos vivido", disparó la diva.