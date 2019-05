Mirtha Legrand felicitó a Tinayre: “Fue el programa más visto del canal”

Este domingo, Mirtha Legrand se comunicó telefónicamente con su hija quien está al frente de su programa debido a que la diva está recuperándose tras ser operada. Lo hizo para felicitar a Marcela Tinayre ya que "fue el programa más visto del canal", según expresó. La medición del ciclo de los almuerzos fue de 7.1 puntos de rating.

"Decile a los chicos, a Nico (Cabré) y a Lauri (Laurita Fernández) – invitados al almuerzo de este domingo – que cuando salga, mi primera salida será para ir a verlos a ellos", aseguró la diva.

Además habló de su recuperación y le agradeció a quienes la estaban cuidando en el hospital. "Estoy con Nancy mi enfermera que es amorosa. Estoy espléndida".

"Esta noche a las 10 se cumple una semana que me operaron y dicen que nunca vieron una recuperación semejante", dijo con respecto a su salud.

"Sospecho que el fin de semana que viene ya voy a estar en condiciones. Estoy muy bien y me encuentro perfecta. Camino en casa, veo televisión, leo, duermo y recibo alguna visita, aunque poca, porque por ahí hablamos mucho y en estos casos es mejor no hablar tanto. Un beso a los invitados, a los oyentes y a todo mi equipo. No tengo palabras para agradecer los llamados y a los que me desearon una pronta recuperación. Fijate que me operaron el domingo a la noche y estoy hablando en mi casa por televisión contigo. Es casi milagroso", había dicho el sábado por la noche.

Fuente: TeleShow.