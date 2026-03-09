Mirtha Legrand incomodó a Mauricio Dayub con una pregunta sobre su matrimonio

Mirtha Legrand sorprendió a Mauricio Dayub durante su programa con una picante observación sobre su vida marital. Tras elogiar a su esposa Paula, destacando que es escritora y que tuvo un paso por el modelaje, la conductora afirmó: “Tu mujer es muy bonita”.

Acto seguido, la Chiqui consultó con picardía: “¿Y cómo te eligió a vos?”. El actor, quien también aprovechó para hablar de sus comienzos en el teatro y sus proyectos actuales, reaccionó con humor ante la sorpresa: “Es una de las preguntas que yo me hago todas las noches, Mirtha. Todas las noches”.

Publicidad

Por otra parte, Arturo Puig y Nancy Pazos sorprendieron a la diva con una propuesta para postularla al récord Guinness por su extensa trayectoria en televisión. Ante la pregunta de Puig sobre por qué nunca había sido candidata a esa distinción, Legrand respondió entre risas: “No lo sé”.

Pazos desarrolló la idea explicando: “Lo que tenemos que hacer es documentar tus años en la televisión. No es récord mundial, pero hay que ponerlo en el Guinness y para eso, hay que hacer un trámite”.

Publicidad

Además, la periodista aseguró: “Vamos a ayudar a tu nieto Nacho (Viale) para que haga el trámite”. Finalmente, ante la pregunta de Mirtha a sus invitados, “¿Ustedes creen que estoy para el Guinness?”, toda la mesa respondió con un rotundo “sí” y celebró la iniciativa.