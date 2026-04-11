Misión Artemis II: la cápsula amerizó en el océano Pacífico

La misión Artemis II de la NASA completó su etapa final con el amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico, tras atravesar la fase más crítica del reingreso a la atmósfera terrestre.

Minutos antes del descenso, la nave se desacopló del módulo europeo de servicio, dejando expuesto el escudo térmico que deberá soportar temperaturas cercanas a los 2.700 grados Celsius durante el ingreso. La cápsula desciende a una velocidad superior a los 40.000 kilómetros por hora, lo que genera una fricción intensa al atravesar las capas atmosféricas.

El ingreso se produce a una altitud aproximada de 121.920 metros, donde comienza también un apagón en las comunicaciones que se extiende durante seis minutos. Este fenómeno se debe a la formación de plasma alrededor de la nave, lo que impide la transmisión de señales con el centro de control.

Durante esta fase, los astronautas experimentan fuerzas G elevadas mientras la nave desacelera de forma progresiva. Según explicó el astronauta Victor Glover, el reingreso se asemeja a “montar una bola de fuego”, en referencia a la intensidad térmica y dinámica del descenso.

Antes de iniciar la maniobra, la tripulación completó la última corrección de trayectoria para asegurar el ángulo adecuado de ingreso, una condición clave para evitar riesgos durante el descenso. Desde el centro de control en Houston indicaron que las condiciones meteorológicas en el océano Pacífico son favorables, con vientos leves y olas moderadas.

El amerizaje está previsto frente a la costa de California, en las inmediaciones de San Diego, donde equipos de rescate aguardan para asistir a la tripulación tras completar un recorrido de más de un millón de kilómetros en el espacio.

La operación marca el cierre de una misión que incluyó la órbita lunar y representa un paso clave en el programa Artemis, orientado al regreso sostenido de la exploración humana más allá de la órbita terrestre.