Moda Mundial 2026: los looks de Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo que serán tendencia

El próximo Mundial trasciende lo deportivo para convertirse en una pasarela de identidad y expresión cultural donde figuras como Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo marcan el rumbo estético.

Bajo la premisa de que "el Mundial no es solo fútbol: es espectáculo, estilo y momentos inolvidables tanto dentro como fuera de la cancha", la tendencia apunta a reversionar la camiseta celeste y blanca dándole un "twist fashion".

Las opciones incluyen llevarla cortada y ajustada para un look femenino, oversize con cinturón para dar equilibrio entre comodidad y estructura, o acompañada de accesorios deportivos elegantes como pañoletas finas y cadenas minimalistas para que la prenda sea la protagonista absoluta. Incluso Antonela ya encendió a los fans bajo el lema “Esta locura no la traten de entender” al mostrar su propia cábala para el torneo.

El denim se consolida como el gran aliado urbano mediante jeans de tiro alto, shorts amplios con camperas livianas o monos denim con accesorios "argento", siendo propuestas prácticas que funcionan para ver partidos en pantallas gigantes o en fogones con amigos. Para los eventos nocturnos o after-parties, el estilo vira hacia un "glam neutral" con blazers oversized en tonos neutros, vestidos cortos satinados en beige o champagne y sandalias minimalistas.

En cuanto al plano beauty, se impone un maquillaje emocional y fresco: piel luminosa, rubor rosado, delineado suave y labios nude o rosado tenue para que la mirada y la sonrisa sean las protagonistas sin competir con la emoción del momento.

Replicar estos looks sin gastar una fortuna es posible eligiendo una pieza protagonista (remera, jean o blazer), sumando accesorios estratégicos como gorras personalizadas, bufandas finas o mini carteras metálicas y optando por texturas livianas para asegurar el confort en días largos. Al final, estos outfits combinan estilo personal y comodidad porque, como destaca la tendencia, "la grada también es pasarela y el estilo, como siempre, es parte del juego".