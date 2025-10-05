El próximo jueves 16 de octubre a las 21:30, el Teatro Sarmiento abrirá sus puertas para recibir a “Moisés – El Musical”, una propuesta que combina música, danza y teatro para narrar una historia que atraviesa generaciones.

La producción está a cargo de Stars Artística Integrada, con un elenco completamente sanjuanino que dará vida a una adaptación de El Príncipe de Egipto, la clásica historia inspirada en la vida de Moisés. La obra busca transmitir un profundo mensaje de fe, libertad y esperanza.

Las entradas tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse en los siguientes puntos de venta: Local Naelf (Laprida 226 Este, Capital), Academia Stars (Urquiza 251 sur, Capital) y en la Secretaría de la Catedral (Rivadavia 46 Oeste, Capital)

También se pueden realizar consultas al 2645304291 o a través de las redes sociales de Stars Artística Integrada, Pastoral Artística San Juan o Catedral San Juan.

Además de su valor artístico, el espectáculo tiene un fin solidario, ya que lo recaudado será destinado a la Catedral San Juan Bautista y a la Pastoral Artística de la Arquidiócesis, para apoyar sus proyectos y actividades culturales.

La puesta en escena relata la vida de Moisés, el niño hebreo que sobrevive al río Nilo y es adoptado por la familia real egipcia. Criado como hermano del futuro faraón Ramsés, descubre su verdadera identidad y recibe de Dios la misión de liberar a su pueblo de la esclavitud.

“Moisés – El Musical” se presenta como una experiencia cultural y espiritual, en la que el arte sanjuanino será protagonista de una historia universal que invita a reflexionar sobre la fe, la libertad y la esperanza.