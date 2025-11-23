Un grave siniestro vial se registró este sábado sobre la Ruta 2, cuando un automóvil que circulaba a alta velocidad chocó contra un carpincho de gran porte. Pese a la violencia del impacto y a los importantes daños materiales, los cinco ocupantes del Peugeot 308 resultaron ilesos, con solo contusiones leves. El animal murió en el acto debido al golpe.

El accidente ocurrió antes del amanecer, a la altura del kilómetro 375 de la traza, en la zona de Vivoratá, partido de Mar Chiquita, a unos 40 kilómetros de Mar del Plata. La parte delantera del vehículo quedó completamente destruida tras embestir al carpincho, cuyo peso (entre 40 y 70 kilos en ejemplares adultos) representa un riesgo significativo para los automovilistas que circulan por la ruta.

Autoridades consultadas por Noticias Argentinas confirmaron que la presencia de carpinchos en las inmediaciones del camino es habitual, dado que la zona es parte de su hábitat natural. Cuando estos animales intentan cruzar la cinta asfáltica, explicaron, suelen ocurrir accidentes de este tipo debido a su tamaño y la velocidad de los vehículos en la ruta que conecta al centro del país con la costa atlántica.

Las autoridades reiteraron la importancia de circular con precaución, especialmente en horarios nocturnos o con poca visibilidad, donde aumenta la probabilidad de encontrarse con fauna silvestre sobre la calzada.