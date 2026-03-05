La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó este miércoles que, en respuesta a las quejas de monotributistas por las recategorizaciones de oficio, habilitó una función dentro del portal web del monotributo para que los contribuyentes puedan manifestar su disconformidad sin necesidad de iniciar un reclamo formal tradicional.

La medida permite que quienes recibieron una notificación de recategorización automática puedan ejercer esta opción hasta el 16 de marzo inclusive, tras lo cual ARCA procederá a una nueva fiscalización para decidir finalmente la situación tributaria de cada contribuyente. Esta alternativa reemplaza el plazo de 15 días desde la notificación para presentar el descargo habitual.

Desde la entidad fiscal indicaron que esta flexibilización busca descomprimir los reclamos y brindar un mecanismo más accesible para expresar desacuerdo ante una recategorización que considere injusta o errónea. Si bien ARCA puede todavía avanzar con la modificación de categoría, el nuevo trámite ofrece un proceso más claro y centralizado desde el portal del monotributo.

El procedimiento de recategorización de oficio se basa en cruces de información (por ejemplo, ingresos cobrados por medios electrónicos como tarjetas de crédito, débito o pagos con código QR) comparados con la facturación declarada por el contribuyente. Si ARCA detecta ingresos que exceden lo declarado y no se justifica, la entidad puede proponer una recategorización de categoría.

La flexibilización del reclamo no impide que ARCA continúe con los controles habituales: de acuerdo con la normativa vigente, la recategorización semestral y de oficio es un procedimiento que se realiza de forma sistemática en función de la información disponible, y los contribuyentes aún pueden efectuar descargos o apelaciones con respaldo documental si lo consideran necesario.

La novedad llega en un momento en que muchos monotributistas expresaron inquietudes por posibles recategorizaciones automáticas basadas en cruces de datos, y la opción habilitada busca brindar mayor transparencia y previsibilidad al proceso de fiscalización tributaria.