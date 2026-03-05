El presidente Javier Milei aprovechó este miércoles un acto con empresarios para enviar un mensaje político y humorístico sobre los recientes cruces que mantuvo con la oposición en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Durante el evento en el Centro de Monitoreo de Visa Argentina, el mandatario señaló con ironía que “el domingo tuve una tribuna más complicada”, en alusión a la confrontación que se vivió en el recinto legislativo.

Milei participó en el encuentro con representantes del sector privado donde, además de agradecer las inversiones (que según él contribuirán al crecimiento y al empleo) volvió a defender su agenda de reglas claras y reformas estructurales. En su discurso, cargó contra el Estado, al que comparó con un “ladrón estacionario” que el Gobierno busca reducir a través de políticas de desregulación y menor intervención.

La frase del presidente remite directamente a su discurso ante la Asamblea Legislativa el domingo pasado, en el que mantuvo un tono confrontativo con los bloques opositores, especialmente con el kirchnerismo, al descalificar a sus representantes con expresiones duras y desafiantes que generaron tensiones en el recinto.

Ese intercambio incluyó frases fuertes hacia los legisladores adversarios, que Milei asoció con prácticas de corrupción y manejo político cuestionable, y momentos en que defendió sus propuestas frente a críticas sobre empleo y otros indicadores.

La referencia del mandatario también se interpreta en clave de “tribuna” complicada como una forma de subrayar su resistencia ante las críticas dentro del Congreso y de presentarse ante los empresarios como alguien que enfrenta desafíos tanto políticos como institucionales.