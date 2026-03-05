Este jueves comenzará la actividad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 que contará con la participación de Franco Colapinto a bordo de un Alpine. La primera práctica será a partir de las 22.30 en el GP de Australia.

El trazado de Albert Park se encuentra en Melbourne, Australia, y tiene una extensión de 5,278 kilómetros. El circuito tiene 16 curvas y tres zonas de DRS.

Publicidad

Colapinto completó una buena pretemporada a bordo del Alpine A526 y buscará cambiar la imagen del 2025 con un auto para el olvido. El argentino aún no pudo sumar puntos con el equipo francés.

Apuntes para tener en cuenta

Para este año, hubo varias regulaciones nuevas que los autos deberán estrenar, de acuerdo a lo establecido por la FIA.

Las modificaciones en los monoplazas tendrán un cambio radical en la pista.

Publicidad

La cuestión aerodinámica será uno de los temas clave. Los autos, vienen más livianos y pequeños: pesarán 30 kilos menos y se acortarán sus dimensiones (la distancia entre ejes tendrá 200 milímetros menos que la versión 2025 y el ancho del monoplaza será 100 milímetros menor).

También los neumáticos, que conservarán su diámetro de 18 pulgadas, serán más estrechos. Estos cambios harán que la carga aerodinámica se reduzca en un 30% y la resistencia disminuya alrededor del 55%, según estimaciones de la FIA.

Publicidad

En el marco de esas modificaciones, se estrenará este año una novedosa tecnología, que aportará uno de los principales cambios de la temporada. Se trata de la llamada “aerodinámica activa“, que a partir de cambios de diseño en los alerones delantero y trasero para volverlos a ambos móviles permitirá a los pilotos ajustar sus ángulos según la posición en la que se encuentren en la pista, una función que estará disponible en cada vuelta de las competencias.

Aunque esta flamante novedad supone la jubilación del DRS, que justamente esta temporada hubiera cumplido sus 15 años en la Máxima, los pilotos tendrán nuevas herramientas a su disposición que se incorporan al lenguaje de la Fórmula 1: el adelantamiento (”overtake“) y el impulso (”boost“), útiles para desplegar potencia extra durante la carrera, y también la recarga (”recharge“), que permitirá renovar la batería con energía regenerada desde las frenadas o el motor.

Estos cambios suponen mayores armas tácticas para los protagonistas de cada Gran Premio, que en milésimas de segundo al volante tendrán mayor control y poder de decisión sobre la pista (o, al menos, eso es lo que se espera).

El experimentado ingeniero Simone Resta, actual director técnico adjunto de Mercedes, vaticinó en diálogo con la FIA un pronóstico que entusiasma para lo que se viene: "Va a ser diferente y potencialmente mucho más impredecible“.

De motores y nuevos actores

Aunque también hay regulaciones previstas para seguir mejorando la seguridad de los monoplazas y pilotos, el otro cambio fundamental tiene que ver con la unidad de potencia de los autos. Si bien seguirán siendo híbridos V6 de 1.6 litros, la electricidad será mucho más importante porque desde ahora un 50% de la potencia dependerá de ella (hasta ahora, aportaba el 20% de la energía aproximadamente); la otra mitad, en tanto, estará impulsada por la vía tradicional de combustión interna, con la novedad de que desde este año se utilizarán combustibles totalmente sostenibles.

Este nuevo marco reglamentario ha resultado atractivo para fabricantes históricos del automovilismo y también para flamantes estrenos. Un cruce de esas dos realidades, justamente, es la que ofrecerá el conglomerado austríaco: Red Bull debutará esta temporada en la creación de su propio motor en colaboración con la mítica Ford, un peso pesado que regresa a la Fórmula 1. Honda, que el año pasado produjo los motores de los equipos propiedad de la bebida energética, continuará su labor este 2026 de cambios, aunque dedicará su producción a la escudería Aston Martin. A esa lista de novedades se suma Audi, que fabricará la unidad de potencia de la escudería que llevará su nombre este 2026 y se estrena esta temporada tras la adquisición del equipo Sauber.

“Más potencia eléctrica, más asistencia para el adelantamiento, más sostenibilidad”, así resume la categoría sus nuevos lineamientos para una temporada que planea revolucionar a la Fórmula 1 y que, sin dudas, ya ha logrado entusiasmar a sus fanáticos y fanáticas ante tanta vorágine y novedad.

Cronograma de transmisión

Los horarios del GP de Australia: para el jueves a las 22:30 hs. Práctica libre 1; el viernes a las 02 hs. Práctica libre 2; el mismo viernes pero a las 22:30 hs. Práctica libre 3; el sábado a las 02 hs. será la prueba de clasificación y el domingo a las 01 hs. la carrera del Grand Prix.