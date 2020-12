Monseñor Lozano: "Dios perdona a las que abortan, pero ellas no pueden perdonarse"

El obispo Jorge Lozano concedió una entrevista a DIARIO HUARPE. En su oficina del Arzobispado, el líder de la Iglesia Católica en San Juan se refirió al proyecto de ley que propone la despenalización del aborto que se tratará este jueves en el Congreso. Además, evaluó el efecto de la pandemia a nivel social y en la Iglesia Católica en particular.

- ¿Qué opinión tiene del proyecto del aborto?

- Tengo dos miradas respecto de esto. Por un lado respecto de la oportunidad y además sobre el proyecto de aborto en sí que se presenta en este tiempo en el que el personal médico está cansado y en varios lugares del país los hospitales están colapsados, pensar en un proyecto que exija nuevamente un mayor esfuerzo al personal de salud es realmente un despropósito.

Los argumentos que se esgrimen por ejemplo es que es una cuestión de salud pública. Un senador del mismo oficialismo de Formosa ha dicho que los problemas de muerte por aborto en la mujer están en el número 50 o 60 y pico dentro del ranking de causas de muerte y enfermedad.

En este sentido vemos que hay una especie de contradicción se dice hace 2 años que quieren cuidar la salud de la mujer, pero no se ha avanzado en algo tan simple como la prevención del cáncer de mamá. Una mujer puede acceder a una mamografía recién cuando le detectan alguna anomalía no como algo preventivo. Además algunas mujeres de los barrios más pobres de Buenos Aires, si ante el embarazo van a la salita y lo primero que les ofrecen es el aborto y después la ligadura de trompas para no tener más hijos.

No hay una campaña de prevención de educación de la sexualidad, de acompañamiento, de enseñanza respecto de la lactancia materna hay toda una serie de elementos vinculados a la salud de la mujer que no están siendo atendidos.

En este contexto a mí me parece que es algo inoportuno y más allá del contexto porque nosotros entendemos que hay que cuidar las dos vidas. El ministro de Salud el otro día decía no hay dos vidas, hay una vida y un fenómeno. Bueno la verdad que esa manera de referirse a la vida de un bebe que va creciendo en el vientre de la madre es muy infeliz.

Nosotros sostenemos esto como mucha gente, las encuestas que han hecho aquí en San Juan ha demostrado que cerca del 80% de los sanjuaninos rechaza este proyecto.

- ¿Lo deja más tranquilo la postura de legisladores locales y del mismo Gobernador?

- Si nos dan tranquilidad no solo a mí sino a muchas personas con más tranquilidad. Por otro lado esta no es una postura nueva ya varias veces el gobernador se ha expresado incluso en notas periodísticas que le han hecho en medios nacionales acerca de su postura del cuidado de las dos vidas al igual que los legisladores locales. Hemos recibido esta confirmación con alegría, pero ya sabíamos cuál era la postura de Uñac y de los legisladores locales.

- ¿Qué piensa sobre la Educación Sexual?

- Sin dudas es necesaria la educación sexual, así como hace falta educar en valores. La educación no es solamente trasmitir el contenido de alguna disciplina, sino que implica los valores y la convivencia en el ámbito de la sociedad. Así como hay que educar para el diálogo, para la justicia para la atención a los más frágiles y débiles, también hay que educar en el orden de la vida afectiva y sexual.

Este proyecto de ley desliga la sexualidad de la maternidad, pareciera que de pronto una mujer queda embarazada por obra de alguna cuestión mágica. No, en realidad, se debió a una acción sexual, a veces vinculada al amor entonces es más fácil acompañar la vida, otras veces vinculadas simplemente a tener sexo en estado de ebriedad. En eso hay que educar, muchos de los adolescentes y jóvenes terminan su diversión con algún tipo de relación sexual sin saber con quién han tenido sexo.

También hace falta educar en orden a la prevención de abusos de violaciones. Este proyecto también lo que tiene de pernicioso es que una adolescente una mujer puede ir y a partir de haber sido violada solicitar el aborto y el aborto se hace. En cambio el violador no sufre ninguna consecuencia se garantiza su impunidad me pregunto a quién beneficia este proyecto.

- ¿Qué le dice a una mujer que está por abortar?

- Yo varias veces me encontré en esa situación. Hay situaciones vitales que angustian mucho y la gente entonces ante una situación de angustia acuden a consultar y preguntar y manifestar su preocupación yo no he visto por lo menos gente que diga bueno voy a abortar como quien va a la peluquería a cambiarse el color del cabello. Implica una situación de conflicto importante. Entonces en los diálogos que he podido mantener con personas que están en esta situación les aliento a acudir a aquellos que pueden sostenerle a llevar adelante el embarazo.

Le cuento de otras situaciones en las que me ha tocado ser testigo de cómo a partir de una situación de sufrimiento e incertidumbre después de 10 15 años la mujer dice menos mal que no aborte a mi hijo.

También tengo 2 amigas, muy amigas que han sido dadas en adopción, una de ellas no conoce a su mamá biológica y la otra ha podido llegar a ella. Me dicen que dan gracias de que les dieron una oportunidad de enfrentar su vida.

Tenemos unos grupos que llamamos Gravida, Gracias por la Vida donde hay mujeres profesionales que también acompañan situaciones complejas de embarazos, sea complejas por lo inesperado del embarazo o complejas por alguna otra circunstancia.

También tenemos otro equipo en donde me ha toca acompañar en muchas circunstancias a mujeres que atraviesan lo que llamamos el síndrome post aborto. Son mujeres que han abortado y que después de meses o años tienen una situación emocional muy dura y difícil para poder sobrellevar y también les brindamos un espacio de acompañamiento de contención de intentar acompañar esa situación que la viven como una situación seria.

- ¿Dios perdona a una mujer que abortó?

- Sí. Dios perdona siempre, uno no se persona a sí mismo, entonces lo que acompañamos es para que no solo accedan al perdón de Dios que pueden llegar por la confesión. Dios perdona a las que abortan, pero en muchos casos son ellas las que no pueden perdonarse a sí mismas haber hecho un aborto. Entonces acompañamos a alcanzar esa paz interior que no es vivir como si nada haya pasado sino asumiendo e incorporando dentro de la propia vida y de la propia historia.

- ¿Cómo evalúa el impacto la pandemia?

- Yo diría que hay 3 aspectos que son más importantes y un cuarto que también lo es porque incide en los otros tres. Nosotros por nuestro tipo de misión tenemos como tres áreas de trabajo. Lo que hace a la catequesis y la tarea misionera los hemos tenido que suspender.

Las celebraciones religiosas pudimos ir gradualmente teniendo el 30% del templo, pero seguimos con limitaciones en la cantidad de gente. Por ejemplo en las confirmaciones que habitualmente había 300 o 400 personas ahora hacemos grupos de hasta 30, lo mismo pasa con bautismos, casamientos. Todo lo que hace a la celebración de la fe también está limitado

La tercera dimensión es muy importante porque es la atención de los pobres. Hemos podido mantenerla y aumentarla en lo que hace a la alimentación se han multiplicado los comedores los merenderos la ayuda a través de Cáritas.

La cuarta dimensión se refiere a lo económico porque al haber menos gente, menos celebraciones, menos aportes económicos en la colecta que sirven para sostener a los otras 3 dimensiones de nuestra labor.

- ¿Esto también afecto a los colegios confesionales?

- Si porque los que dependen del Arzobispado los colegios parroquiales tienen la subvención del 100% de la planta funcional de docentes, directivos, pero no el personal de maestranza, de secretaria, de administración. Esos sueldos son pagados por las cuotas de los papas y en muchos colegios ha habido una merma en el pago de cuota. Una demora muy importante en algunos del 40% y en otros llegó al 60%.

- ¿La pandemia es castigo de Dios?

- Cuando alguien me dice eso yo le pregunto si es mamá o papá, si me dice que sí le respondo vos nunca castigarías a un hijo tuyo con una enfermedad. Esto no lo podemos mirar como un castigo de Dios. Dios no nos castiga de esta manera Jesús en el evangelio dice “si ustedes siendo humanos hacen cosas buenas por sus hijos cuanto más el padre del cielo”. No lo tenemos que mirar en este sentido como un castigo de Dios.

Hay que ver cuál es la respuesta que Dios está esperando en nosotros. En esto el Papa insiste en alguna consignas por ejemplo estamos todos en la misma barca nadie se salva solo. Todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dios no nos manda enfermedades de ninguna manera, pero nos pide en estas circunstancias desfavorables miremos de manera particular a los que más sufren.

No tenemos que mirarlo como un castigo de Dios sino más bien a partir de esto ver cuál es la actitud que como hombres y mujeres de fe estamos llamados a dar.