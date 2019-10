Montenegro ganó Mar del Plata y convocó al diálogo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El actual diputado y próximo intendente de General Pueyrredón (Juntos Por el Cambio), Guillermo Montenegro, que asumirá el próximo 10 de diciembre tras obtener el 40,43% de los votos, apuesta al diálogo y asegura que "el mayor desafío es estar con los marplatenses y los distintos sectores de la ciudad" para resolver la situación "entre todos".



En ese marco, dijo que más allá de que en la Nación y en la provincia de Buenos Aires hayan ganado candidatos de un “color diferente” al suyo, hará "todo lo posible para sostener un diálogo fluido con los próximos mandatarios".



Consideró además que esta nueva situación no debería generar inconvenientes porque “nadie puede pensar que alguien quiere que a Mar del Plata le vaya mal, más allá de la pertenencia política que tenga”.



"La función del intendente tiene que ver con representar a los marplanteses y a partir de ahí el mayor desafío es estar juntos con los marplanteses y con los distintos sectores de la política de Mar del Plata; esto no lo resuelve una persona, por eso ya empecé a hablar con otros candidatos y referentes de otros espacios”, dijo.



Montenegro, quien obtuvo el 40,43%, seguido por la diputada Fernanda Raverta (Frente de Todos) con el 37,63%, sostuvo que su gobierno "será de mucha gestión y dialogo", y adelantó que a la tarde se reunirá "con (Carlos Fernando) Arroyo (actual intendente de la ciudad), como parte del diálogo" que mantendrá con todos los sectores.



El legislador, que brindó un conferencia de prensa esta mañana en la confitería El Torreón del Monje de esta ciudad, volvió a remarcar su intención de trasladar su despacho como intendente al Centro Operativo de Monitoreo (COM), y destacó que la seguridad será "uno de los temas" sobre el que se "pondrá énfasis".



Montenegro también dijo que restituirá la bonificación docente "en sus primeros días de gestión", la que fue quitada por el actual gobierno municipal, e indicó que impulsará "beneficios impositivos a los productores marplatenses" e incentivará sus ventas en los puntos de venta de la ciudad.



Al referirse a la conformación de su futuro gabinete, el legislador de Juntos por el Cambio dijo que los primeros nombres que pensó para su equipo fueron "la Secretaría de Cultura y de Educación para Carlos Balmaceda y Sebastián Puglisi, junto a Emilia Brahim, respectivamente".



En cuanto a los temas que tiene previsto conversar con Arroyo, Montenegro dijo que espera un diagnóstico de parte del actual jefe comunal y señaló que el desempleo y la reactivación de la producción y la industria son sus principales preocupaciones.



Por último, confirmó que todavía no habló con la candidata del Frente de Todos, Fernanda Raverta, aunque remarcó que tienen una “excelente relación”.



En ese sentido, elogió la performance que tuvo en las elecciones de este domingo: “Es una excelente dirigente y ha tenido un acompañamiento importante de parte de un amplio sector de la ciudad”.