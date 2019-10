Monterrey, con doblete de Nicolás Sánchez, venció al Pachuca de Martín Palermo

Monterrey, equipo que conduce Antonio Mohamed, derrotó anoche al Pachuca del también DT Martín Palermo, por 3-2, con un doblete del zaguero Nicolás Sánchez, ex Nueva Chicago y Racing.



En la continuidad de la 16ta. Fecha del torneo Apertura del fútbol mexicano, los 'Rayados' de Monterrey sacaron ventaja con un cabezazo de Sánchez (Pt. 10m.)



El conjunto 'tuzo' estableció la igualdad provisoria por intermedio de Raúl López (Pt. 28m.), pero el elenco visitante volvió a adelantarse en la pizarra con una conquista de Rodolfo Pizarro (Pt. 42m.).



Ya en la segunda etapa, otro tiro de esquina y otro frentazo de Sánchez (St. 9m.) le permitió a Rayados aumentar las cifras. Pachuca descontó por medio de Víctor Guzmán (St. 39m.)



En Monterrey (20 puntos), que terminó con diez hombres por la expulsión del colombiano Stefan Medina, actuaron Marcelo Barovero, Rogelio Funes Mori y Leonel Vangioni (todos ex River), además de Maximiliano Meza (ex Independiente).



En Pachuca (18), además de Palermo sentado al banco, también estuvieron el arquero Rodrigo Rey (ex Godoy Cruz de Mendoza), el defensor Gustavo Cabral (ex Racing), el mediocampista ofensivo Rubens Sambueza (ex River) y el delantero Franco Jara (ex Arsenal).



El líder de la clasificación es Santos Laguna, con 30 puntos; escoltado por Necaxa y América, ambos con 28.