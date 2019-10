Morales aparecerá mañana por primera vez desde las elecciones del domingo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Bolivia, Evo Morales, hará mañana una rueda de prensa, que será su primera aparición pública tras las elecciones celebradas el domingo, informaron fuentes oficiales.



Morales, que aspira a un cuarto mandato consecutivo y usualmente participa de diversos actos públicos, no estuvo presente en estos dos últimos días ante los medios.



La rueda de prensa está prevista para mañana a primera hora en la Casa Grande del Pueblo, la sede del gobierno en La Paz, informó la agencia de noticias EFE.



El mandatario se reunió hoy con miembros de delegaciones diplomáticas, organismos internacionales y observadores para dialogar sobre el cuestionado conteo de votos del proceso electoral, pero no hizo declaraciones tras la reunión.



Anoche se produjeron protestas en varias ciudades por un giro drástico en los resultados preliminares de la votación en los comicios, aún no oficiales.



Los datos del conteo rápido, con 98% del escrutinio completado, daban la victoria a Morales en primera vuelta después de que el domingo se suspendiera con 83% de avance y el mandatario debía ir a segunda vuelta con el ex presidente Carlos Mesa.



Esta noche, con 94,57% de las actas computadas en el escrutinio provisorio, Morales reunía 45,75% de los sufragios y Mesa, 37,66%. De mantenerse esa diferencia, ambos deberán medirse en segunda vuelta el 15 de diciembre próximo.



Mientras Morales comparecerá ante los medios, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) llamó a un cabildo nacional como una medida de "resistencia civil" ante un posible fraude electoral.



De la misma manera, la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que agrupa a sindicatos de obreros, campesinos, indígenas y cocaleros afines a Morales, llamó a una "marcha pacífica" para mañana en "rechazo a las actitudes antidemocráticas de la oposición".



Anoche hubo enfrentamientos entre seguidores de Morales y Mesa en las puertas del hotel donde se hace cómputo oficial en La Paz.