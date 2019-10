Morales: “El triunfo en Mendoza generó una sensación del sí se puede”

Luego del triunfo que obtuvo Juntos por el Cambio en Mendoza, el gobernador radical de Jujuy Gerardo Morales visitó San Juan para firmar, con Sergio Uñac, un acuerdo para avanzar en conjunto en el cultivo de cannabis con fines medicinales y terapéuticos. En su contacto con la prensa habló del aire de cambio que generó el triunfo en la provincia cuyana y de las posibilidades que tienen de revertir el resultado de cara al próximo 27 de octubre. También adelantó que, más allá del triunfo o la derrota, la UCR debe seguir en compañía del PRO y los demás partidos que integran el espacio.

¿Qué significa para Juntos por el Cambio el triunfo del Radicalismo en Mendoza?

-Lo de ayer creo que fue un gran triunfo del proyecto. Mendoza no tiene ni una sola reelección y a veces no te alcanzan cuatro años. Entonces esto que pasó en Mendoza sirve para que exista una continuidad, esto desde el punto de vista provincial, pero también hay que hacer una lectura nacional. Ayer fue derrotada la candidata a gobernadora del Frente de Todos y también fue derrotado Alberto Fernández que intentó nacionalizar la elección.

¿La elección del 27 de octubre será diferente a las PASO de agosto?

-Cada elección es diferente. Obviamente que agosto fue una elección que marcó fuerte el terreno y si no sabemos leer el resultados estamos perdidos. Hubo malestar, calentura de la gente y yo veo que el presidente tomó el guante y actuó en consecuencia. Macri está consciente de que hay que hacer cambios. Pero lo cierto es que octubre es otra elección y esperamos que sea diferente. Este triunfo en Mendoza generó una sensación de que la gente no quiere volver al pasado. Yo quiero instar a no bajar los brazos y seguir trabajando por el “sí se puede”.

¿Qué deben hacer para revertir el resultado?

-El presidente Macri vino tomando medidas, esta semana habrá anuncios para las pymes. Dejó demostrado que sintió el reclamo de la gente en las urnas.

¿Es complicado pedirle a la gente que no llega a fin de mes seguir apostando por el Cambio?

-Hay mucha molestia entre la gente y tienen razón, pero debemos explicarle que luego de todo lo que pasó viene algo mejor.

¿Qué papel tomará el radicalismo en este último mes de campaña?

-El radicalismo trabajará para lograr un mejor resultado en las elecciones del 27 de octubre. Nosotros no somos un socio desleal, con Alfredo Cornejo (Presidente de la UCR Nacional) dimos el debate adentro de Cambiemos. Nuestro bloque siempre acompañó, somos un partido que acompaña y que tiene responsabilidad institucional. Yo estoy seguro que podemos ganar, pero también debemos prepararnos para cualquier escenario y para eso debe existir un radicalismo fuerte, robusto.

¿Más allá del resultado del 27 de octubre, la UCR debe seguir en Cambiemos?

-Esto será parte del debate que debemos dar. Yo creo que debemos seguir adentro de la coalición. No creo que da para que salgamos solos. Creo que el radicalismo en esa coalición debe tener un papel mucho más firme, con mucho más protagonismo. Lo que viene para el país es muy complicado, nos toque ganar a nosotros o bien le toque ganar al Frente de Todos.