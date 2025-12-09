Morena Rial angustiada por no saber si estará libre para las fiestas

El fin de año se cierne sobre Morena Rial con una dura incertidumbre: la pregunta que la angustia es con quién pasará las fiestas. La influencer lleva más de dos meses detenida en la Unidad 51, el penal de mujeres de Magdalena.

Su equipo legal presentó un pedido de prisión domiciliaria, el cual fue rechazado inicialmente y ahora espera una resolución final en la cámara de apelaciones. Respecto a su situación judicial, el abogado Pablo Gómez de Olivera expuso que “Ella está detenida en la unidad 51, se le atribuyen varios hechos de robo en banda, bajo la modalidad de escruche”. Gómez de Olivera también detalló la complejidad de su caso, señalando: “entiedo que el derecho de los niños está, pero ella salía a delinquir con el menor”.

Mientras la decisión se demora, la preocupación por el brindis de fin de año es palpable. Lío Pecoraro, en El Run Run del Espectáculo, puso en palabras la tensión al afirmar: “Navidad y Año Nuevo tras las rejas, la pregunta es con quién brindará”. El periodista añadió que si bien el desenlace no era insospechado, “tampoco pensamos que iba a ocurrir con certeza, pero hoy poder decir que sí”.

La Justicia se toma su tiempo en estas instancias. El abogado Gómez de Olivera explicó que la cámara de apelaciones de San Isidro “en general, se toma por lo menos unos dos meses para hacer esto”.

Pese a la complejidad de su estatus—Alejandro Cipolla aseguró que la situación es complicada porque ella está "confesa" y que continuará detenida a la espera del juicio—el mismo abogado mantiene una cuota de optimismo. Cipolla, quien comunicó que los letrados de Morena Rial habían apelado la negativa de prisión domiciliaria, sostuvo en comunicación con un programa: “Si el voto es positivo pasaría a arresto domiciliario, y yo calculo que esto será esta semana”.