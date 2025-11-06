Se registró un violento siniestro vial en el departamento Pocito. Un motociclista de 26 años impactó por detrás a un tractor, terminando en un estado de salud gravísimo.

La persona herida, identificada como Sergio Valentín Reta, circulaba a bordo de una moto Motomel 110cc cuando chocó al tractor cerca de las 16:00 horas. Reta tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Tras el impacto, la motocicleta quedó aplastada.

Fuentes cercanas al caso detallaron las múltiples heridas padecidas por Reta, quien ahora está luchando por su vida. El parte médico brindado por las autoridades es impactante e incluye: politraumatismo grave, hemo neumotórax, hematoma hepático y esplénico, además de una fractura abierta de tórax y fractura costal anterior.

A esto se suman graves lesiones óseas, como fractura de ambas muñecas, fractura de fémur, fractura de tibia, y fractura expuesta de rótula. Se desconoce a cuál pierna corresponden estas últimas tres fracturas mencionadas.

Respecto a la mecánica del siniestro, se conoció que el conductor del tractor, Roberto Fernández (62), circulaba de Norte a Sur cuando fue impactado en su parte trasera por la moto de Reta. Las autoridades desconocen qué le sucedió al motociclista instantes previos a que se produjera la colisión.