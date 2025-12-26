Un vehículo que había sido sustraído durante la mañana de este miércoles 24 de diciembre fue hallado en aparente estado de abandono en el interior del barrio Conjunto 13, en jurisdicción de Comisaría 26, ubicada en el Barrio Los Tamarindos de Chimbas, el rodado había sido desmantelado.

La policía recabó huellas en el vehículo para tratar de dar con los los autores del robo.

El procedimiento se realizó cerca de las 18 horas, de este miércoles por personal policial de Motorizada 5 que se encontraba de recorrida preventiva por la zona de Chimbas. Los uniformados advirtieron la presencia de un rodado abandonado en un descampado ubicado a la altura de manzana H, casa 10 del barrio Conjunto 13.

Al acercarse al rodado para verificar la situación, los efectivos constataron que el vehículo coincidía con las características de un auto denunciado como robado horas antes. Se trataba de un Chevrolet Corsa, el cual había sido desmantelado y le faltaban las ruedas, partes del motor, la batería e incluso le habían sacado la chapa patente.

En el lugar intervinieron el cabo Carlos Palacio y el sargento Omar Tapia, quienes dieron aviso a la dependencia correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor. El rodado fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación para determinar las circunstancias del hecho y posibles responsables.