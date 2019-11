Moyano asistirá al plenario de la CGT, donde hablará Alberto Fernández

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, confirmó que hoy asistirá al plenario de la CGT en el que será orador el presidente electo, Alberto Fernández, porque es "importante" que se observe que la "política de unidad está dando sus frutos".



"Si, voy a ir porque es importante que el presidente electo en este día muestre claramente que ya está dando frutos su política de unidad, de cerrar la grieta, de llamar a todos para salir adelante", aseguró Moyano en radio La Red.



De esta forma, el líder de Camioneros dio por tierra con las especulaciones respecto de su posible no asistencia a la sede de la calle Azopardo al 800, pese a que ayer, referentes del Frente Sindical que lidera junto a otros dirigentes, aseguraron que también iban a ser parte del encuentro, previsto para las 11.



"Vamos a escuchar a Alberto y, de acuerdo a lo que viene anunciando, serán políticas que comenzarán a reactivar la economía interna, recuperar el poder adquisitivo de los que menos ganan, de los jubilados, y todo eso hace que necesariamente estemos esperanzados en que ese tiempo se va a dar y podamos salir de esa situación", analizó el sindicalista.



Moyano también dijo que "hay mucha más esperanza porque lamentablemente, como veníamos, no había síntomas de mejora, al contrario, y eso deprime a una sociedad, hoy sucede todo lo contrario", comparó.



En particular, sobre la unidad de la CGT, dijo que "hay expectativa" y que el encuentro de hoy en el plenario "es el comienzo, y un buen comienzo".



"Primero, porque coincidimos en que el presidente electo es lo mejor, y segundo, porque queremos cambiar esta historia lamentable de los últimos cuatro años", analizó.



Moyano hizo hincapié en que este es "el principio para discutir otros temas (internos) que creo, vamos a ir superando".



Preguntado sobre si desea ser el nuevo titular de la CGT, Moyano respondió que "hay mucha gente joven y nosotros tratamos de transmitir eso basados en la necesidad de estar todos unidos".



Sobre el final de le entrevista, al calificar la gestión del presidente Mauricio Macri, deslizó: "Gracias a Dios que se va", y argumentó con que "no se soportaba más esta política de hambre y de mentira".



"Habla como si dejara un país en las mejores condiciones, pero hizo todo lo contrario", resumió.