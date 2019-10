Moyano calificó de "lamentable" la situación del país y vaticinó un triunfo del Frente de Todos

El jefe del gremio de camioneros, Hugo Moyano calificó hoy, como “lamentable” la situación por la que atraviesa el país en materia económica y social y aseguró que “a este gobierno le queda poco tiempo” al hacer referencia a que en las elecciones del 27 de octubre puede imponerse el Frente de Todos.



“El 27 el pueblo trabajador va a terminar con esta odisea, hay una esperanza y todo lo que se haga será para cambiar esta situación de pobreza, falta de trabajo y pérdida del poder adquisitivo”, afirmó Moyano.



El gremialista aclaró: “Respeto la investidura presidencial pero lo que dice el presidente Mauricio Macri son ridiculeces, que no se las cree él ni los que lo acompañan”.



Asimismo, manifestó su apoyo "a todos los candidatos del Frente de Todos, tanto a nivel país como en lo regional. Esta elección la van a definir los trabajadores y nosotros no estamos divididos, sabemos donde queremos ir”.



Por otra parte, sobre la situación del sindicalismo, dijo: “Compartimos la decisión de la CTA de fortalecer al movimiento obrero y si logramos la unidad mucho mejor, eso no se puede negar”.



Moyano habló en un acto en el Club Universal, en 25 entre 57 y 58 de la capital bonaerense, que contó con la presencia de dirigentes políticos y gremialistas de la región, donde se destacó Omar Plaini, primer candidato a senador provincial por La Plata.



Plaini, secretario general del gremio de los vendedores de diarios, agradeció la presencia de Moyano y destacó que "es clave un triunfo de nuestros candidatos en todos los niveles para terminar con esta crisis que asfixia a todos los argentinos y así cambiar un modelo económico al que nunca más debemos volver".