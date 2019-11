Moyano dice que los periodistas "que mintieron e inventaron cosas, tienen que pagar"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El dirigente camionero Hugo Moyano consideró hoy que los periodistas que "mintieron" o "inventaron cosas" y con ello le "hicieron daño a mucha gente", deben "pagar como hijo de buen vecino".



"Tienen que pagar porque ellos también son parte de la sociedad y tienen mucha responsabilidad en su tarea y, por lo tanto, no pueden usarla en perjudicar a la gente", afirmó al pronunciarse a favor de impulsar una comisión que analice la conducta de periodistas en los últimos años.



Sostuvo que hubo periodistas que "en muchos casos han hecho mucho daño, acusando gente" y "esto tampoco puede ser gratis".



"No puede ser que digan lo que se les antoja decir o lo que les manden a decir, y no pase nada. Esas consecuencias tienen que ser denunciadas y darse cuenta que los malos momentos que han hecho pasar a la gente mintiendo e inventando cosas, y que paguen como hijo de buen vecino", consideró Moyano en declaraciones a El Destape Radio.



Señaló que con la gestión del Frente de Todos, que comenzará el 10 de diciembre próximo, "empieza una nueva etapa" en la relación entre los medios de comunicación, el Gobierno y la Justicia.



"Había maniobras que no tenían sentido común. En el caso nuestro, había personajes que nos acusaban pero que no tenían la más mínima autoridad moral para una acusación de esa naturaleza", aseguró



El sindicalista y presidente del club Independiente afirmó que "algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, tomaban como base la denuncia de personajes nefastos que nada tienen que ver con la realidad".



Además, cargó contra "lo que que habían puesto en marcha a través de los servicios de inteligencia" y señaló que "todo lo que está apareciendo ahora tiene que desaparecer porque, si no, no puede funcionar una Justicia de esa naturaleza".