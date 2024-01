¡Mucho picante! Hora, TV y cartelera del UFC 297 de este sábado, con dos títulos en juego

El próximo UFC 297, programado para este sábado 20 de enero, promete ser uno de los más destacados. En esta ocasión, el foco estará en la rivalidad personal entre Sean Strickland y Dricus du Plessis, quienes compiten por el codiciado título de Peso Mediano de UFC. La intensidad de su enfrentamiento, acentuada por un reciente altercado en una rueda de prensa, promete ser el centro de atención en este evento que se llevará a cabo en Canadá.

Con un debut como profesional en 2008, Strickland, de 32 años, se ha consolidado como una figura destacada en el mundo de las Artes Marciales Mixtas. Campeón mediano de King of the Cage, ingresó a la UFC en 2014 y ostenta un impresionante récord de 14 victorias y 5 derrotas en el octágono. Su año 2023 fue impecable, conquistando a Nassourdine Imavov y Abusupiyan Magomedov antes de arrebatar el título a Israel Adesanya en septiembre.

Por otro lado, Dricus du Plessis, campeón mundial juvenil de kickboxing en 2012, ha trazado una trayectoria impecable desde su debut en MMA en 2013 y su posterior llegada a la UFC en 2020. El sudafricano ostenta un invicto de 6-0 en el octágono, culminando con una victoria por KO sobre el excampeón Robert Whittaker en julio. La confrontación no sólo se limita al octágono, ya que Strickland se vio afectado por los comentarios de du Plessis sobre su difícil infancia, suceso que desencadenó un ataque en el público durante el UFC 296. El encuentro entre ambos peleadores promete ser uno de los mejores.

Cartelera del UFC 297

Estelares

Sean Strickland (C) vs. Dricus Du Plessis: por el título de Peso Mediano.

Raquel Pennington vs. Mayra Bueno Silva: por el título vacante de Peso Gallo femenino.

Neil Magny vs. Mike Malott: Peso Welter.

Dominick Reyes vs. Carlos Ulberg: Peso Semipesado.

Arnold Allen vs. Movsar Evloev: Peso Pluma.

Preliminares

Chris Curtis vs. Marc-André Barriault: Peso Mediano.

Brad Katona vs. Garrett Armfield: Peso Gallo.

Charles Jourdain vs. Sean Woodson: Peso Pluma.

Serhiy Sidey vs. Ramón Taveras: Peso Gallo.

Gillian Robertson vs. Polyana Viana: Peso Paja femenino.

Primeras Preliminares

Yohan Lainesse vs. Sam Patterson: Peso Welter.

Horarios (primeras preliminares, preliminares y estelares)

España: 00:00/02:00/04:00 horas.

Estados Unidos: 18:00/20:00/22:00 horas (ET) / 15:00/17:00/19:00 horas (PT).

Australia: 18:00/20:00/22:00 horas.

México: 17:00/19:00/21:00 horas (CT).

Chile: 18:00/20:00/22:00 horas.

Colombia: 17:00/19:00/21:00 horas.

Argentina: 19:00/21:00/23:00 horas.

Perú: 17:00/19:00/21:00 horas.

Transmisión

Primeras preliminares: UFC Fight Pass (en todo el mundo).

Preliminares: PPV (Estados Unidos a través de ESPN+), Eurosport (España), Fox Sports (México y Argentina), y UFC Fight Pass (Latinoamérica).

Estelares: PPV (Estados Unidos a través de ESPN+), Eurosport en España, ESPN+ y FOX Sports y Star + (México y Argentina) y ESPN (Latinoamérica, salvo México y Argentina).