Mujer ciega lanzó petitorio para que restablezcan el subsidio a un refugio para mujeres víctimas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una mujer que quedó ciega debido a los golpes que le propinó su pareja lanzó un petitorio en la plataforma Change.org para que la Municipalidad de La Plata devuelva el subsidio de ayuda económica al refugio para mujeres víctimas de violencia "Casa María Pueblo".



Se trata de Susana Gómez (35), quien en el 2011 quedó ciega a raíz de los golpes que le propinó su ex pareja Carlos Ariel Goncharuk, al que había denunciado unas 13 veces por violencia de género.



El hombre golpeó la cabeza de Susana varias veces contra una pared y le ocasionó el desprendimiento de retina, tras lo cual la mujer estuvo varios meses refugiada en la Casa María Pueblo, donde se la asistió a ella y sus cuatro hijos, y se le brindó asistencia legal para denunciar y lograr que el hombre sea condenado a 8 años de prisión.



En diciembre último, la ONG Casa María Pueblo, que asiste a víctimas de violencia de género en su refugio, denunció que por decisión de la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género, a cargo de la diputada provincial de Cambiemos Carolina Píparo, la Municipalidad de La Plata dio de baja el convenio que había acordado de apoyo a la institución.



"Hola soy Susana, mi ex marido me dejó ciega a golpes y gracias al Refugio Casa Abierta María Pueblo pude luchar contra la violencia de género. Con su ayuda pude defenderme legalmente, reinsertarme laboralmente y rehacer mi vida con mis cuatro hijos", escribió Susana Gómez al lanzar hoy el petitorio en la plataforma Change Org, al que se accede a través de este link. http://change.org/mariapueblo



La mujer ciega explica que "le pido a la Municipalidad de La Plata que le siga dando el subsidio que es tan importante para que siga cumpliendo su función y ayudando a mujeres víctimas de violencia machista".



"En Navidad supe que la Secretaría de la Mujer de La Plata decidió cortar el subsidio que les ayudaba a pagar algunos de sus gastos cotidianos. Esto es muy injusto, durante más de 20 años han atendido, refugiado y representado legalmente y todo de manera gratuita, a más de 30.000 mujeres, niñas y niños víctimas de violencia. Han realizado más de 3.800 exclusiones del hogar de agresores intrafamiliares, han logrado la detención de más de 450 hombres violentos y la prisión preventiva y condena efectiva de más de 70 abusadores sexuales".



Aseguró que esta organización salvó su vida "y la de miles de víctimas de violencia machista. La labor que hacen es muy importante, y necesitan esta ayuda económica para seguir adelante. Sin el subsidio, miles de mujeres, niñas y niños quedarán sin refugio".



"Por eso le pido a La Municipalidad de La Plata, su Intendente Julio Garro y su secretaria de Políticas de Género, Carolina Píparo, que retomen la ayuda económica con Casa Abierta María Pueblo", reclamó Gómez.